Jak často bude muset Plíšková rodit? Zprávy o miminku mají na Hancka zásadní vliv

Šťastný sestup, i tak by se dal nazvat přesun fotbalistů Sparty z Evropské do Konferenční ligy. Při pondělním losu jarního play off narazí na některý tým z druhé příčky skupin KL. Hrát se bude 17. a 24. února.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Sparťanská radost! Střelci gólu Dávidu Hanckovi (vlevo) spěchá pogratulovat Lukáš Haraslín.Foto : Roman Vondrouš, ČTK

Článek Fotogalerie +1 Největším hrdinou Letenských ve skupině byl obránce Dávid Hancko. Jedinou trefou se postaral o domácí výhru nad Rangers a ve čtvrtek si připsal vítěznou trefu proti Bröndby (2:0). „Hrdinou bych se nenazval, ale vyhráli jsme zápas o všechno, můžeme v Evropě pokračovat i dál. Jsem rád za týmový výkon, bojovali jsme a nechali tam všechno," líčí. Hancko má vůbec šťastný týden. Zrovna v pondělí jeho milá Kristýna Plíšková oznámila, že spolu čekají dítě. Česká tenistka proto vynechá příští sezonu. Foto: Instagram Kristýny Plíškové Dávid Hancko a Kristýna Plíšková během dovolené v Chorvatsku.Foto : Instagram Kristýny Plíškové „Šťastnou zprávu jsem se poprvé dozvěděl právě těsně před domácím zápasem s Rangers. Oznámili jsme ji až v pondělí - a zase to vyšlo," culí se Hancko. Evropská liga Sparta se rozloučila s Evropskou ligou výhrou, na jaře si zahraje play off KL „Chtěl bych, aby Kristýna rodila každý týden... Ba ne, prostě aby mu takové dobré zprávy říkala častěji, pak to bude působit i na Hanciho," směje se trenér Pavel Vrba. Hancko navíc v pondělí den po derby s Bohemians oslaví 24. narozeniny. To už by všechno dohromady chtělo velkou oslavu... „Hlavně musíme dobře zregenerovat, ještě nás čekají dva důležité ligové zápasy. Potřebujeme z nich šest bodů. Terén byl těžký, není snadné v něm sprintovat. Musíme potvrdit výhru, až pak přijde čas na oslavu," avizuje Hancko. ⭐⭐⭐ VÍTĚZSTVÍ Díky gólům Hancka a Hložka porážíme Brøndby a pokračujeme v Evropě i na jaře! 💙💛❤️ #acsparta pic.twitter.com/nak83L2vMr — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) December 9, 2021 Jak hodnotí vystoupení Sparty ve skupině? „Na dvě části, jak to cítím. Mohou nás mrzet určité výsledky. Mohli jsme bodovat i s Lyonem, aspoň doma, navzdory dvou prohrám jsme proti němu neodvedli špatné výkony. Taky v Kodani jsme třeba nedali gól, ale celkově jsem rád, jak jsme se prezentovali. Jako mladý hráč jsem šťastný, že se budeme v zimě chystat na další dvě utkání," hodnotí Hancko. Směrem k pondělnímu losu vysněnou jarní destinaci nemá. „Ne že bych si něco přál. Ať je to někdo, přes koho půjdeme dál," má jasno.

