Jeden z mých nejlepších zápasů ve West Hamu, řekl Souček po postupu v EL

"Vážím si toho, co jsme tu dokázali. Od chvíle, co jsem přišel, jsem rád, jak hrajeme a na tohle čtvrtfinále můžeme být hrdí. Můžeme tu psát historii. Doufám, že předvedeme ještě více a snad v tom budeme pokračovat," doplnil.

Kouč Moyes zase ocenil důležitost branky. "Zahájili jsme utkání velmi dobře a v prvních dvaceti minutách jsme udávali tón. Nicméně jsme nedokázali být přesní v koncovce a apeloval jsem na kvalitnější zakončení. Poté jsme ale poslali míč na zadní tyč, Tomáš do toho skočil a vstřelil brilantní gól. V ten moment jako bychom vložili nohu do dveří a byli jsme ve hře," uvedl na klubovém webu Moyes.

"Když dal gól, nemohl jsem věřit, že je to zase on," připomněl Souček Jarmolenkovu předchozí trefu v lize. "Jsem za něj rád, zaslouží si to. Posledních čtrnáct dní prožívá nejtěžší chvíle v životě, a přesto ze sebe vydává to nejlepší. Patří mu velký respekt," doplnil rodák z Havlíčkova Brodu.