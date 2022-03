Leverkusen mohl poslat do vedení Diaby, kterého však několikrát vychytal gólman Musso. O triumfu Atalanty rozhodl v první minutě nastavení střídající Boga po individuální akci.

Dnešní odveta tak nenapověděla, jak je na tom opora národního týmu Schick týden před soubojem se Švédskem v semifinále play off o postup na mistrovství světa. Bayer ještě v neděli sehraje bundesligový zápas proti Wolfsburgu.

Barcelona v Istanbulu inkasovala jako první. Na Marcaovu hlavičku z 28. minuty ale ještě do poločasu odpověděl Pedri, jenž si pohrál s obranou Galatasaraye. Aubameyang v nastavení první půle ještě hlavičkoval do břevna, ale v 50. minutě už se gabonský útočník dočkal vítězného gólu. Aubameyang po lednovém příchodu do Barcelony zaznamenal sedm soutěžních branek v 10 utkáních.