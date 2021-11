Kanonýr Siegl o bitvě s Rangers: Kvalita je na straně Sparty, na skotské týmy to umíme!

K odvetě do Glasgowa jste odjížděli s výsledkem 1:0 jako vaši následovníci po třiceti letech. Vítězný gól dal sváteční střelec Jiří Němec...

Něma těch gólů opravdu moc nedal, ale když, tak stály za to... Tenhle parádní oblouček, možná to byl nepovedený centr, zapadl pod břevno přesně ke vzdálenější tyči.

Máňa Mistr poslal pozemi míč z pravé strany, našel jsem si ho ale jejich stoper (Robertson) do toho vletěl skluzem a přes moji nohu nasměroval míč do vlastní branky. V některých statistikách je tenhle gól vedený jako vlastní, v jiných jsem jeho autorem. To není podstatné. Důležité bylo, že jsme sice prohráli 1:2, ale díky gólu na hřiště soupeře jsme postupovali a začala ta parádní cesta soutěží. Ve 2. kole jsme vyřadili Olympique Marseille, finalistu předchozího ročníku a vítěze toho následujícího, jemuž jsem dal postupový gól. V semifinálové skupině jsem na Letné vstřelil asi svůj nejslavnější, jímž jsme porazili 2:1 Barcelonu. Paráda!