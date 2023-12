Kapitán Sparty o skvělém finiši v Evropské lize: Jestli se někdo vzdává, nemůže hrát fotbal

Limassol (od našeho zpravodaje) - Pražané si díky triumfu nad Arisem zajistili postup do play off Evropské ligy, navíc zlomili nepříznivou venkovní sérii v evropských pohárech. Na soupeřově hřišti vyhráli poprvé od listopadu 2020, kdy porazili Celtic. „Sérii jsem nijak neprožíval. Jsem rád za kluky, jak k zápasu přistoupili. Skvělý start, skvělá první půle a vítězství,“ radoval se Krejčí.

Aris potřeboval k postupu na třetí místo vítězství o dva góly. Také proto se od úvodu vrhnul do útoku, což Pražanům hrálo do not. Do otevřené obrany si vytvářeli šance. Hned první dvě proměnili a zápas rozhodli.