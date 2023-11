Klíčové bitvy pro Spartu i Slavii v Evropské lize, Plzeň má jistotu

Slávisté v minulém kole doma zvítězili nad AS Řím 2:0 a díky lepšímu skóre vedou před italským finalistou předchozího ročníku skupinu. Pokud Pražané proti Šeriffu navážou na říjnové domácí vítězství 6:0, bez ohledu na zbylé výsledky postoupí. V případě, že Servette Ženeva v druhém zápase neporazí Řím, projde český vicemistr do jarní části soutěže, i kdyby v Tiraspolu nebodoval. Červenobílým bude kvůli zlomenině nosu chybět na lavičce trenér Jindřich Trpišovský, kterého zastoupí asistent Jaroslav Köstl.

Mistrovská Sparta na hřišti Betisu počátkem října prohrála 1:2. Pražané by se v případě výhry udrželi ve hře o postup do jarní vyřazovací fáze soutěže. Zároveň by si s předstihem mohli zajistit minimálně start v Evropské konferenční lize, což ale záleží i na výsledku druhého utkání ve skupině C mezi Glasgow Rangers a Arisem Limassol. Pokud Sparta zvítězí a Aris na Ibroxu neboduje, skončí Letenští ve skupině nejhůře třetí.