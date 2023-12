Liga má větší úroveň než dřív, dobře se pracuje, říká expert po výhrách českých týmů v Evropě

Co říkáte na to, že všechny tři české týmy ve čtvrtek vyhrály a celkově se jim v pohárech na podzim daří?

Je velmi pozitivní, že se Slavia, Sparta a Plzeň dokážou prosadit v evropských soutěžích. Je jen škoda, že dlouhodobě nemáme mužstvo, které by bylo schopné nastupovat v Lize mistrů. Těmito výsledky si ale hodně pomáháme zlepšit koeficient, prestiž českých klubů na evropské scéně teď hodně stoupá. Jsou to velké úspěchy.

Mají všechna tři čtvrteční vítězství českých celků podle vás společný znak?

Řekl bych, že úroveň českých týmů se zvyšuje. Mají herní kvalitu, získávají zkušenosti a větší sebedůvěru. Jestli jsou schopné hrát vyrovnané zápasy s Betisem Sevilla nebo AS Řím, tak to tohle všechno jen potvrzuje.

Co dovedlo Spartu k vítězství nad Betisem Sevilla?

Zejména výkon ve druhém poločase. Sparta v něm byla úplně jiná než v první půli. Její aktivita byla výrazná, hra se zrychlila, měla víc nebezpečných situací dopředu. V prvním poločase Betis kombinoval, držel míč tak, jak to Španělé umí. Sparta neudělala nic pro to, aby v tom soupeři zabránila, ve druhé půli to bylo z její strany daleko lepší. Byla tam agresivita, větší nasazení i odvaha v ofenzivě. Takhle by to mělo v pohárech vypadat.

V posledních týdnech se hodně rozebírá přínos útočníka Jana Kuchty, který nedává góly. Proti Betisu si připsal asistenci. Jak jeho roli vnímáte?

Na gól přihrál krásně. Můžeme mít polemiku na téma, v čem jsou Kuchtovy silnější a slabší stránky. Samozřejmě vždy se bavíme o tom, aby měl hráč v ofenzivě čísla. Já hodnotím nejen to, kdo gól dá, ale také, kdo ho připraví. Jeden bez druhého nic neznamenají. Když nebudete mít kvalitní hráče, kteří umí vytvořit finální přihrávku, útočníci nebudou mít pozici, aby skórovali. Když tohle Kuchta bude plnit v součinnosti s dalšími hráči, naplňuje podle mě představu trenéra. Proto je zatím v základní sestavě.

Jak Spartě pomohl návrat kapitána Ladislava Krejčího?

To je jeden z bodů, proč měla její hra vyšší parametry. On v defenzivě vyhraje spoustu osobních soubojů na zemi i ve vzduchu. Osobně mám na jeho pozici trochu jiný pohled. Vím, že levého stopera hraje výborně, ale jako nejplatnějšího ho vidím ve středu zálohy. Tam bych ho ve Spartě i v nároďáku viděl raději. Podle mě má v sobě něco jako Tomáš Souček, tedy schopnost dostávat se do zakončení a do gólových šancí.

Rozumíte trenéru Brianu Priskemu, že ho staví do obrany? Středních záložníků má k dispozici hodně, stoperů zase tolik ne.

Rozumím tomu. Máte pravdu, že ve středu zálohy má velký výběr hráčů, řada z nich je kreativní. Vše souvisí s dlouhodobým skládáním mužstva. Sparta už má k dispozici několik mladých hráčů do obrany. Vždy si vzpomenu na slova pana (Karla) Brücknera, když on trénoval reprezentační áčko a já působil u mládežnických výběrů. Vždy mi říkal, ať stavím hráče na jeho nejsilnější post. Jakmile s tím začnete hýbat, děláte kompromisy. Kdybychom si měli určit, kde je Krejčí nejsilnější, tak u něj je to podle mě střed zálohy, a nemyslím pozici šestky, ale spíš osmičky. Umí hrát dobře dozadu a velmi dobře podporuje ofenzivu. Jako Tomáš Souček. Takových hráčů je podle mě daleko méně než dobrých stoperů. Takže osobně bych hledal alternativu, jak vyřešit post levého stopera. Ale tím nekritizuji trenéra Priskeho. To vůbec ne. Sparta má úspěchy, Krejčí hraje na stoperu výborně. Nic proti tomu nemám.

Jsem na kluky moc pyšný, raduje se Brian Priske z cenného skalpu. Video : Sport.cz

Sparta bude hrát poslední utkání na půdě Arisu Limassol, kde bude usilovat o postup. Jak vidíte její šance?

Myslím, že už je pryč doba, kdy naše týmy ustrašeně jedou ven a čekají, s čím přijde soupeř. Podle mě už tam jedou s jasnou strategií. Je vidět, že české celky jsou velmi dobře připravené. Očekávám otevřený zápas. Věřím, že Sparta má kvalitu a dokáže se připravit. Pokud bude hrát jako proti Betisu ve druhém poločase, nemám strach, že by zápas na Kypru nezvládla.

Potvrdila Slavia v Tiraspolu svou sílu?

Vývoj utkání pro ni nebyl jednoduchý. Překvapil mě vstup do zápasu, kdy byli domácí aktivní a hrálo se víc na polovině Slavie. Ale někdy od 15. minuty se hra Slavie začala zlepšovat a zrychlovat. Pak přišla nádherná akce, kdy Jurečka ukázal, v čem musí být útočník kvalitní. Tedy že se musí dobře orientovat uvnitř pokutového území. Měl přehled, kam nabíhá, kde je branka. Dostal těžký míč a patičkou to levou nohou vyřešil. Do konce poločasu měla Slavia jasnou převahu.

Jenže v úplně poslední minutě první půle inkasovala.

Věřím, že kdybychom se s panem Trpišovským (hlavním trenérem Slavie) bavili o tom, jak vysoko má být obranná linie při standardní situaci ze strany, tak bychom se na tom neshodli. Podle mě byla ta linie hodně vysunutá nad šestnáctkou, přitom nejnebezpečnější zóna je mezi malým vápnem a penaltou, odkud i branka padla. Jakmile se obranní hráči začnou v době kopu nebo před ním zasouvat s útočícími hráči, nemají výhodu, že by se do té nebezpečné zóny dostali dřív. Proto je moje vize taková, aby ti hráči byli před kopem níž a aby se dva nebo tři hráči dokázali včas dostat do obranného pásma a správného postavení, aby mohli jít proti míči nebo rychle do výskoku. Inkasovaná branka slávisty asi trochu zmrazila. I při druhém gólu nastala chyba v obraně. Stopeři nereagovali na ztrátu míče, byli pořád vysoko. Pokud jsou ti útočníci rychlí, a tady takoví byli, může okamžitě přijít kolmice za obranu. Pak je těžké to zachytávat. Domácí tu akci vyřešili bravurně, brejk sehráli špičkově.

Foto: archiv M. Soukupa Trenér Miroslav Soukup.

Myslíte si, že pak se projevila mentální odolnost Slavie?

To bych úplně neřekl. Slavia pořád pokračovala v nátlakové hře a přišly góly. Zafeiris výborně zahrál přímý kop a v závěru rozhodla individuální schopnost Provoda. Takhle to umí, nebál se jít přes hráče do šestnáctky a byl hloupě faulován. Byla to opravdu hloupá penalta, Provod by šel jen na kraj šestnáctky k brankové čáře, těžko mohl skórovat. Obránce to neřešil dobře. Ale udělal dobrou práci, že tam takhle šel. Tijani pak penaltu proměnil.

Slavia je po pěti kolech v tabulce první o dva body před AS Řím. Co říkáte její dosavadní pozici?