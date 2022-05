Mourinho odzátkoval další slivovice. Slovácko vyfouklo Spartě lepší nasazení

Další vlna oslav mohla začít v pátek pozdě večer, když si AS Řím zajistil nejhůře šestou příčku v italské lize. Mourinhův tým na dálku odšpuntoval pěkných pár slivovic navíc. Zajistil totiž Slovácku posun z 3. předkola Konferenční ligy o soutěž výš, do 3. předkola Evropské ligy.

Vyšlo to!! AS Řím skončí v lize na příčce zajišťující Evropskou ligu a tím pádem se Slovácko posouvá do třetího předkola Evropské ligy. Tam narazí na jednoho ze dvou poražených z 2. předkola nemistrovské části Ligy mistrů (Dynamo Kyjev, Midtjylland, APOEL, Fenerbahce)

Šampion je na úvod třetím nejvýše nasazeným účastníkem. Západočeši mají na výběr z 10 možných variant, z toho hned v osmi jde o vítěze úvodního předkola. Papírově nejtěžším protivníkem by zřejmě byl švýcarský mistr FC Curych, náročným soupeřem by byl i izraelský šampion Maccabi Haifa. Viktoria by mohla narazit také na Slovan Bratislava.

V případě postupu by ve 3. předkole Plzeňští byli opět nasazeni a tentokrát by jim připadla jedna ze šesti variant. Západočeši by mohli dostat Kluž, Bodö/Glimt, loňského přemožitele Slavie Ferencváros Budapešť či Ludorogec Razgrad, který Viktorii vyřadil v roce 2016. Pro případné závěrečné 4. předkolo je Plzeň nenasazená, hrozily by jí Dinamo Záhřeb, Crvena zvezda Bělehrad, Olympiakos Pireus s českým brankářem Tomášem Vaclíkem a FC Kodaň.