Mourinho vychválil Slavii: Je to výborný tým, klidně by mohl hrát Ligu mistrů

Co tedy stojí za tím, že Vlci jsou v Evropě úplně jiným týmem než v domácí soutěži? Podle portugalského stratéga za to může rozdíl v kvalitě týmů v jednotlivých soutěžích. „Je tu rozdíl v úrovni našich soupeřů. Týmy v Serii A jsou lepší a je proti nim těžší hrát než proti Šerifu a Servette. Máme šest bodů a méně bychom ani mít neměli. Jsme lepší než oni, i s těmi změnami, co jsme udělali. Všechny týmy Serie A jsou lepší než Servette a Šerif. Proti nim musíme udělat 12 bodů,“ uvedl na pozápasové tiskové konferenci Mourinho.

Když ale přišla řeč na poslední tým, který na Římany ve skupině čeká, tak bývalý kouč Realu, Chelsea, Porta a Interu otočil. „Slavia to je ale jiná záležitost. Je to výborný tým. V dalších dvou zápasech budeme hrát proti celku, který by úplně klidně mohl hrát Ligu mistrů. Bude to velmi náročné,“ vysekl poklonu družině Jindřicha Trpišovského jeden z nejúspěšnějších trenérů historie.