Trenérský sen. Konečně jsem měl tepovku níž, líčil Trpišovský po pohárové show

Splnil se vám pohárovým vítězstvím 6:0 trenérský sen?

Jasně, výhra v Evropské lize o šest gólů se počítá. Navíc se nikdo nezranil ani nevykartoval. Do toho se sešla spousta hezkých kombinačních akcí a individuálních výkonů. Nikdo nezahrál špatně, celý tým odvedl skvělou práci. A pro trenéra je to zápas, který si můžete v klidu dohrát a třeba si i vychutnat povedené akce. Taky jsem měl tepovku níž než v předchozích zápasech.

Čím to, že se vám to takhle hezky sešlo?

V první řadě musím pochválit atmosféru: Evropská liga se po dlouhé době vrátila do Edenu a podle toho to vypadalo. Skvělé fandění, moc děkujeme. Hodně nám pomohlo fantasticky rychlé hřiště i vstup do zápasu, dali jsme gól z první šance a za chvilku druhý ze standardky. Soupeř pak otvíral hru a nám se naskytovaly prostory pro rychlý přechod. Náš pohyb dělal Tiraspolu velký problém a přidávali jsme další góly. Uhráli jsme výborný výsledek po velmi dobrém výkonu, ke kterému přispěli i střídající hráči.

Navíc jste vyrovnali rekord skupinové fáze Evropské ligy.

Klubový rekord je 7:0 z loňského předkola Konferenční ligy proti St Joseph's a je trochu škoda, že Boluovi (záložník Bolu Ogungbayi) nebo Bóřovi (obránce Jan Bořil) na konci nepadly šance. I tak si musíme vážit vítězství a kvality útočného projevu. Dva góly dal Mojmír Chytil, jemuž poslední dvě ligové branky neuznal VAR. Proti Tiraspolu ho výborně podporovali i hráči z druhé vlny, profitoval z toho.

A jak se vám líbil záložník Conrad Wallem na netypické pozici pod hrotem?

Byl skvělý s míčem i bez něj, pro vítězství byl hodně důležitý. Potřebovali jsme pokrýt tři středové hráče Tiraspolu a hledali jsme falešného Ondru Lingra, který odešel v létě. Čili hráče silného okolo šestnáctky, běžecky i v osobních soubojích. Když jsme to s Conradem řešili před pár týdny, povídal, že se nejlíp cítí na krajní pozici. Ale hledali jsme třetího střeďáka a říkali jsme si, že by mu to mohlo sedět. Vyšlo to, byl taková spojka mezi zálohou a útokem.

Mohl by jí být i do budoucna?

Náš fotbal byl historicky založený na kvalitní desítce. Předtím ji hráli Ondra Lingr nebo Nico Stanciu a pak nám trochu chyběla. Wallem naznačuje potenciál, stejně jako Bolu. Do budoucna by nám to mohli vyřešit.

V lize se vám moc nedařilo, v posledních třech kolech jste skórovali dohromady jen dvakrát. Užili jste si pohárovou jízdu proti Tiraspolu o to víc?

Po předchozích zápasech to byl balzám. Jak říkal Ivan Schranz: „Dneska jsme si zahráli fotbal a v neděli to bude v Liberci zase boj.“ Kameraman mi říkal, že se hrálo přes 65 minut čistého času, což je věc, po které všichni voláme.

An historic night 👏



Slavia Praha's 6-0 win equalled the biggest ever margin of victory in the Europa League group stage 💪#UEL pic.twitter.com/9I7CLpuppw — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 5, 2023

Ovšem ne vždycky to takhle vyjde.

Čím víc čistého času, tím je fotbal zajímavější. Pak jsou obránci unavení a rodí se takové výkony. Druhá věc je skvělý rozhodčí, jenž hru pustil a nepískal kontakty rameno na rameno. Týmy si přivykly a chtěly situace ustát. Z naší strany to byla oslava fotbalu, ovšem i soupeř byl šikovný, když měl míč u nohy. Kdo byl na stadionu nebo si zapnul televizi, nelitoval. Byl to úplně jiný sport než v posledních zápasech.

Dvě výhry, šest bodů a skóre 8:0. Mohli jste skupinovou fázi Evropské ligy načít líp?

Je to snový start. Myslím, že šest bodů mám po úvodních dvou zápasech v Evropě poprvé. Jsme rádi, že jsme potvrdili první výhru ze Ženevy, a před dvojzápasem s AS Řím, který má taky šest bodů, jsme v dobré pozici. Mohlo by nás to před utkáními proti AS uvolnit.

Českým týmům se v pohárech daří a sahají po obhajobě pozice v elitní patnáctce v žebříčku národních koeficientů.

Musím ostatním týmům pogratulovat. Je to dobře pro národní koeficient, který je důležitější než klubový. Je skvělé, že Plzeň vyhrála venku, v pohárech to pro české týmy vůbec není samozřejmé. Ukázalo to na kvalitu české ligy, o které se často bavíme. Musíme hledat mechanismy, aby se to, co dokážeme předvádět v pohárech, mohlo maximálně přenést i do ligy.

Před zápasem v Ženevě jste oznámil, že bude chytat Aleš Mandous, a před Tiraspolem jste prozradil místo v základu pro útočníka Mojmíra Chytila. V obou případech následovaly povedené výkony zmíněných hráčů a vítězství. Kdo bude hrát v nedělní lize v Liberci?