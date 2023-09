Naběháš se, chlapče, varuje trenér kapitána. Doma jsme silní, ujišťuje Krejčí

Bitva dvou týmů vyznávajících především ofenzivu. Takový má být čtvrteční úvodní zápas skupiny C v Evropské lize mezi fotbalisty pražské Sparty a Arisu Limassol. „Soupeř vyniká hlavně rychlostí. Tady Láďa to určitě pozná, zajímavý zápas pro něj bude zrcadlem,“ rýpl si trenér Brian Priske do kapitána týmu na středeční tiskové konferenci. „Věřím, že jsme na ně dobře připravení,“ pousmál se Ladislav Krejčí mladší.

Kapitáne, jak říká trenér, čeká vás zkouška rychlosti… Samozřejmě víme jak o individuálních kvalitách řady jejich hráčů, tak i o taktice Arisu, jak využívají přechodovou fázi. Připravili jsme se, věřím, že utkání zvládneme. Předkola ukázala, že Sparta hraje jinak doma a venku, hlavně pokud jde o útočnou fázi. Jsou pro vás tedy domácí zápasy klíčem k postupu? Naši domácí sílu vnímáme. Ať už jde o naše výkony a výsledky, tak i podporu fanoušků. Doufám, že i venku budeme náš herní obraz zlepšovat, aby se přibližoval tomu, co předvádíme doma. Domácí zápasy pro nás určitě budou příjemnější, ale klíčové pro postup do další fáze budou samozřejmě i zápasy venku. V neděli jste dali Slovácku pět gólů. Dá se říct, že teď je Sparta směrem do ofenzivy opravdu vyladěná? Určitě. Poslední zápas se Slováckem hodně napověděl. Naše ofenziva se blížila optimu, věříme, že i do defenzivy bude náš herní styl podle představ. Musíme v tom pokračovat v celé pasáži do další reprezentační přestávky, kdy nás čeká mnoho důležitých a těžkých zápasů, na které se těšíme a věříme si v nich. Jak důležitý pro vás je start do skupiny? Před dvěma lety se vám v lize také dařilo, ale v Evropě jste začali remízou v Bröndby… Pro mě osobně jsou důležité všechny zápasy ve skupině. Je jedno, jestli jde o start, nebo konec. Celkově je pro nás okno až do říjnové přestávky strašně důležité a chceme ho zvládnout. Musíme mít nejlépe takové nasazení, jaké jsme předvedli se Slováckem. Jak do kabiny zapadl Angelo Preciado, poslední posila Sparty? Zapadl mezi nás skvěle. Proběhly nějaké uvítací srandičky a vzal je, čímž si nás získal. Doufám, že se mu bude co nejvíc dařit, pomůže nám a my budeme pomáhat jemu.