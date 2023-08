Nasadí Chytila? Kouč Slavie bere v potaz i stav hřiště

Slavia se cítí připravená, Trpišovský na hráčích pozoruje, jak jsou koncentrovaní. Jakou sestavu ve čtvrtek vyšle na plac? Zřejmě dost podobnou jako v neděli proti Zlínu. „Zdravotní stav mužstva je dobrý až na Davida Douděru, jehož start je nepravděpodobný. Ale všichni, co absolvovali zápas se Zlínem, jsou připraveni," nastiňuje kouč červenobílých.

Na začátku nové sezony upustil od divokých rotací v základní jedenáctce. Mezi prvním zápasem s Hradcem a druhým v Českých Budějovicích v ní udělal dvě změny, na následný střet se Zlínem už jen jednu, a to ještě kvůli zranění Douděry vynucenou. Dá se vytušit, že moc experimentovat nehodlá a že sestavu ladil na souboj s ukrajinským soupeřem. „O sestavě mám jasno, ale neprozradím ji," usmívá se Trpišovský.

Jak hráli sešívaní naposledy? V bráně byl Ondřej Kolář, před ním ve stoperské trojici Tomáš Vlček, Igoh Ogbu a Tomáš Holeš. Na krajích kmitali Ivan Schranz a Lukáš Provod, ve středu zálohy drželi hru Oscar a Christos Zafeiris, útočnou letku tvořili Václav Jurečka, Mick van Buren a Ondřej Lingr. Asi nejvíc se skloňuje nástup útočníka Mojmíra Chytila, jiná změna by byla překvapivá.

„Nasazení Mojmíra Chytila? Je to jedna z variant, kterou zvažujeme. Bereme v potaz všechny věci jako standardky, jeho sílu ve hře zády k bráně, způsob hry Dnipra v defenzivní fázi a tak dále," vypočítává hlavní slávistický stratég.

V úvahu při vytváření strategie bere i stav hřiště, které je v mizerné kondici. „Samozřejmě to musíme zohlednit. Doufáme, že si vytvoříme tlak. Ale budeme hledět i na vazby, které hráči mezi sebou mají a jak spolu v poslední době hráli. Pak jsou i nuance, kdo by mohl na soupeře platit. Ale je pravda, že pokud bychom se na jeden post rozhodovali mezi dvěma hráči, dostal by přednost ten s lepšími fyzickými parametry," zmiňuje Trpišovský.