Koubek před Gzirou: Plzeň musí znovu najít vítěznou mentalitu

Vždy máme protivníka nastudovaného. Díky tomu, že hráli už dvě předkola, máme dost materiálu a víme vše, co potřebujeme. S kosovskou Dritou v minulém předkole jsme určitě herně nepropadli, to vůbec, ne. Bude to o efektivitě, hry do zahuštěného bloku a dobývání.