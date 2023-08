Neměli jsme drajv, který nás zdobil, litoval kapitán Sparty

Shrnutí výsledků tenisových turnajů mužů a žen

Tenisový turnaj mužů ve Winston-Salemu v USA (tvrdý povrch, dotace 850,680 dolarů): Dvouhra - 3. kolo: Lehečka (5-ČR) - Koepfer (Něm.) 6:3, 3:6, 6:4, Čorič (1-Chorv.) - Mmoh (USA) 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, Purcell (Austr.) - Griekspoor (2-Niz.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), Djere (4-Srb.) - Michelsen (USA) 6:4, 6:4, Báez (6-Arg.) - Vukic (9-Austr.) 6:4, 4:6, 6:4, Gasquet (12-Fr.) - Nakashima (USA) 2:6, 6:4, 6:4, J. M. Cerúndolo (Arg.) - Kumar (USA) 7:5, 6:3. Čtvrtfinále: Korda (3-USA) - Gasquet (12-Fr.) 4:6, 6:1, 7:6 (9:7). Tenisový turnaj žen v Clevelandu (tvrdý povrch, dotace 271.363 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Sorribesová (Šp.) - Kuděrmětovová (3-Rus.) 6:4, 6:1, Stephensová (9-USA) - Andrejevová (Rus.) 6:3, 6:3. Čtvrtfinále: Ču Lin (Čína) - Garciaová (1-Fr.) 6:4, 6:1, Alexandrovová (4-Rus.) - Wang Sin-jü (Čína) 5:7, 6:0, 7:5. Kvalifikace na tenisové US Open v New Yorku: Muži - 1. kolo: Menšík (ČR) - Fognini (It.) 1:6, 6:1, 6:1, Cressy (13-USA) - Kopřiva (ČR) 6:3, 6:3. Ženy - 1. kolo: Wang Ja-fan (15-Čína) - Bejlek (ČR) 6:0, 6:0, Čang So-čong (Korea) - Havlíčková (ČR) 6:1, 7:6 (7:5). Tenisový challenger v Praze (antuka, dotace 36.000 eur): Dvouhra - čtvrtfinále: Vacherot (8-Mon.) - Paulson (ČR) 7:6 (7:5), 6:2.