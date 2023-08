Ogbua si Trpišovský srovná, říká legenda Sparty. Dělá opak toho, co píšou novináři, směje se Frýdek

Slavia proti Dnipru zvítězila 3:0 i přesto, že od 58. minuty hrála bez vyloučeného stopera Ogbua. Nigerijec kopačkou ve stylu kung-fu zasáhl soupeře do ramene. „S jeho sebevědomím to nezacloumá. Ale samozřejmě, když udělá takovej zbytečněj zákrok, tak si myslím, že Trpišák (trenér Trpišovský) s ním promluví a že si ho srovná," říká bývalý záložník rivala z Letné Frýdek, který Trpišovského dobře zná z období, kdy si dělali společně trenérskou licenci.

Řeč přišla i na Oscara, který po příchodu z Liberce nastupoval na nové pozici u lajny, postupně ho ale trenér Trpišovský zapracoval zpět do středu hřiště, kde Liberijec hrával během angažmá ve Slovanu. „Trenér je s tím hráčem v kontaktu každej den na tréninku, vidí, jak maká, co umí," říká Frýdek.

„Trpišák se nebojí improvizovat a sáhnout do toho. Třeba to dělá i naschvál, když novináři píšou, že by měl hrát ten a ten a on to změní," říká pobaveně vicemistr Evropy 1996.