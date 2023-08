Pražané jako by se poučili z nedávné divoké odvety s Kodaní a vypracovaného náskoku si více vážili. Nehráli nahoru dolů, po přestávce byla z obou stran k vidění taktická partie, šancí výrazně ubylo. Až do poloviny druhého poločasu, kdy obranu chorvatského šampiona rozlouskli střídající hráči Birmančevič se Zeleným a stoper Panák jejich úsilí korunoval třetí brankou.

Jenže postupový stav domácí drželi pouhé čtyři minuty. Přece jen se na chvíli nechali vyjančit a Dinamo trestalo. Baturina až příliš snadno umotal Sörensena s Wiesnerem a střelou k bližší tyči snížil. Když už se zdálo, že Sparta půjde na domácím trávníku znovu do prodloužení, skóre se přece jen změnilo. Olatunji v 87. minutě vletěl do vápna, jako tank se probil do zakončení a znovu zajistil Letenským postupové vedení. Tentokrát už definitivní…