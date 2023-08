Originální recept na Dinamo, ať přijde bouřka! Čaroděj Livakovič už Spartu nepotrápí

„Také proti nám potvrdil, že je fantastický brankář. Ale Dinamo je tak velký klub, že má na každé místo v sestavě dvě tři jiné možnosti. Další kluci budou chtít trenérovi ukázat, že do týmu patří. Myslím, že to pro nás bude stejně těžké," reaguje na změny v táboře soupeře útočník Jan Kuchta.

Mrzí nás, že jsme to nezvládli, ale snad nás to posune dopředu, věří Lukáš HaraslínVideo : Sport.cz

Sparta má v nejhorším jistou skupinu Konferenční ligy, raději by však do více ceněné Evropské ligy.

„Vůbec si nedáváme do hlavy, že podzim v pohárech máme jistý. Evropskou ligu si chceme zahrát, předvést dobrý výkon a do odvety odvézt dobrý výsledek. Takové myšlenky by byly proti nám, určitě bychom to nezvládli, kdybychom na to mysleli," zdůrazňuje Kuchta.