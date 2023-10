Pořadatel mě požádal, zda bych mu podal vestu, vysvětluje MMA bojovník fotku z Říma

Stejně jako drtivá většina fanoušků červenobílých prožíval z událostí, které utkání orámovaly, velké rozčarování. „Přijel jsem do Říma na fotbal. Prošel jsem si město, navštívil Koloseum, zašel do Vatikánu. A pak se večer dělo to, co se dělo. Chodím na fotbal, protože to je odpočinková a příjemná událost. Tady to tak rozhodně nebylo, cítil jsem tam hodně nepříjemné energie,“ dodává osmadvacetiletý bojovník MMA.