Pro Spartu bude klíčových prvních dvacet minut, tvrdí český brankář, který stál několikrát proti Rangers

Myslím, že vzhledem ke změně trenéra tohle nikdo moc neví. Každopádně oba týmy půjdou do utkání po nepříjemných porážkách, Rangers padli v semifinále poháru s Hibernian. Prohrávali za čtyřicet minut o tři góly. V této sezoně nevykazují výkonnost jako v té minulé. Výsledkově jim to sice vychází, ale výhry urvou silou. Budou však ve velkém očekávání, půjde o premiéru trenéra Bronckhorsta, který se na nedělní zápas díval jen z tribuny. Bude pochopitelně skvělá atmosféra, plný stadion.

Jedna z nejlepších, co jsem zažil. Tribuny jsou blízko, na jedné straně téměř visí nad hráči. Pokud se Rangers navíc daří, je atmosféra pekelná. Na začátku, při nástupu, přes padesát tisíc lidí křičí. Jsou většinou takoví poblázněnější. (směje se)

Myslím, že zápas na Spartě se ve Skotsku až tolik neřešil. Jen proběhlo pár článků a dost. Hrál jsem na Ibrox s různými skotskými mužstvy, atmosféra byla vždycky nevraživá. V tom jsou fanoušci Rangers specifičtí, moc přátelských gest z jejich strany není.(směje se) Ale dá se to vzít i jako motivaci. Když se Rangers nedaří, začnou lidé pískat a tým může znervóznět. Pokud ale domácí do zápasu vstoupí dobře, bude to pro Spartu hodně těžké. Zásadních pro ni bude prvních dvacet minut.