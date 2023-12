Proti Slavii jsme trpěli, přiznává kouč Servette po debaklu

Švýcarský celek věděl už před utkáním v Edenu, že zůstane ve skupině na třetí příčce a přesune se pro jarní vyřazovací část do Konferenční ligy. „Věřím, že tam se nám bude dařit lépe,“ uvedl kouč Servette.

Kam by podle něj mohla dokráčet Slavia v Evropské lize? „Těžko říct. Je to každopádně velmi dobrý tým. Hraje velmi dobře, s velkou energií, silou a efektivitou. Bylo to pro nás obtížné, téměř nám nedali možnost, abychom si vytvořili nějakou šanci,“ zakončil Weiler.