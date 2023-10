Sázka na Simu je oblíbená především u slávistů, tuší bookmaker

Největší šanci na úspěch ve čtvrtečních zápasech má z českých týmů podle bookmakerů Sparta (2:1), která na Letné přivítá svého nejpravděpodobnějšího konkurenta o druhou příčku v tabulce Glasgow Rangers (3,67:1). Na Slavii, která v minulém zápase deklasovala Tiraspol 6:0, čeká AS Řím, který bude v utkání v kurzu 1,78:1 jasným favoritem. Úspěch sešívaných byl ohodnocen kurzem 4,6:1, remíza pak 3,8:1. Západočeši po výhře 2:1 nad Astanou nastoupí proti Dinamu Záhřeb (1,80:1), které do Konferenční ligy v odvetě play off EL seslala Sparta. Na výhru týmu trenéra Koubka se sází v kurzu 4,35:1, na remízu 3,8:1.

„Největší drama zřejmě čeká Spartu. S Rangers má český fotbal od šarvátek se Slavií napjaté vztahy. Navíc půjde o postup a může to být rozhodující duel a klíč. Další zajímavou spojitostí je útočník Sima, kterého právě Slavia vyslala do velkého fotbalu. Rozhodně to nebude mít jako současný a bývalý člen dvou pro sparťany nenáviděných táborů Rangers a Slavie na Letné jednoduché,“ komentuje zajímavé aspekty utkání Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu, který přijal 93 % sázek na výhru domácích.

„Pořád platí, že Rangers jsou venku poloviční. A naopak platí, že na výhru na Spartě bychom favorizovali pouze někoho z velkoklubů. A tím Rangers v současné době nejsou,“ tvrdí Urbanec.

„Sima společně s letní posilou Dessersem výrazně prověří defenzivu domácích. Rangers jsou schopni na Spartě skórovat, tým má naopak limity v technické vyspělosti a někdy hraje až za hranou pravidel. Hráči skotského velkoklubu každopádně mají tendenci český fotbal podceňovat, což domácím nebude příliš vadit,“ všímá si Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.

O výhře Sparty je u jeho kanceláře přesvědčeno 80 % sázkařů. Na úspěchu celku z Glasgow jde 12 % vkladů, 8 % míří na remízu.

„Pokud chce Sparta postoupit do pohárového jara, měla by ve večerním duelu bodovat a ideálně vyhrát. Osobně si myslím, že před vyprodanou Letnou se jí to podaří. Čeští sázkaři věří ve vítězství Sparty v 95 %, v rámci součtu světových trhů jsou sázky na vítězství Sparty a Rangers přijímány zhruba v poměru 50:50. Co je zajímavé, je vysoký počet sázek na gól vstřelený Abdallahem Simou. Mohu se jen domnívat, že tato sázka je oblíbená především mezi příznivci Slavie,“ culí se Jakub Vilikus, hlavní bookmaker společnosti Betano.

„Sparta v české lize střílí dost branek, má výbornou formu a na domácím hřišti dovede být produktivní i v evropských zápasech. Kádr je dostatečně silný na to, aby zápas na Letné zvládla,“ říká Markéta Světlíková, mluvčí Chance. Kromě výhry domácích fanoušci často tipují i výsledek zápasu bez remízy v podání Sparty v kurzu 1,49:1.

Sešívaní se těší na sváteční duel v Římě. „Mourinho o Slavii mluví hodně pochvalně, ale on mluví hodně vždycky. Navíc si může dovolit zdvořilostní fráze, protože jeho tým i Slavia zatím jednoznačně směřují za postupem. AS Řím ale čeká o víkendu veledůležitý a prestižní duel na San Siru proti vedoucímu týmu Serie A Interu Milán. Nabízí se tedy otázka, jak moc bude Mourinho své hvězdy šetřit a na co v zápase vsadit,“ přemýšlí Urbanec. Nabízí se remízová varianta, ale přesto AS zůstává velkým favoritem utkání. Drtivá většina sázek jde na výhru domácích.

„Slavia narazí na kvalitativně jiného soupeře, než byla Ženeva nebo Šeriff. AS Řím je tradiční tým, patří v posledních letech k širší špičce italské Serie A. Vloni se svěřenci kouče Mourinha dokonce probojovali do finále Evropské ligy, kde prohráli až na penalty. Slavia však disponuje dobrým fyzickým fondem a běžecky by za svým soupeřem neměla zaostat, minimálně v prvním poločase budou hráči stíhat, a to i rychlostně. Slavia domácí celek potrápí, kurz na remízu v prvním poločase má hodnotu,“ radí Kovařík.

„Slavia je v roli outsidera, ačkoliv již mnohokrát dokázala, že dokáže být pro věhlasné zahraniční soupeře tvrdým oříškem. Sázky v Česku i zahraničí nicméně v 95 % očekávají vítězství italského týmu a opět můžeme pozorovat také vysoký počet tipů na konkrétního střelce. V tomto případě jde o římského Lukaka,“ hlásí Vilikus.

„V konfrontaci dvou lídrů skupiny platí za favorita domácí z Apeninského poloostrova. Chance na AS Řím přijala 90 % vkladů. Na tak těžkého soupeře Slavia dlouho nenarazila a Římany navíc požene kupředu domácí publikum,“ uvádí Světlíková. Sázkaři odhadují minimálně dva góly domácích s kurzem 1,81:1.

Co čeká Plzeň v Záhřebu? Nepůjde o všechno, oba kluby míří za postupem. Navíc počítají ztráty, domácí kapitána a útočníka Petkoviče, na plzeňské straně jsou to rovněž klíčové postavy brankář Staněk a útočník Durosinmi.

„Trochu bych vsadil na slabší motivaci hráčů Záhřebu, kteří se rozhodně viděli před sezonou v Lize mistrů, a ne v Konferenční lize. Na druhou stranu, jejich domácí prostředí je tak bouřlivé, že odchodit zápas rozhodně nemohou. A jak se přesvědčila Sparta, šikovných střelců má Dinamo hned několik i bez reprezentanta Bruna Petkoviče,“ přemítá Urbanec.

„Domácí nejsou sice v optimální formě, nicméně hostující tým počítá v posledních týdnech jednu ránu za druhou. Nejprve se zranil kapitán Hejda, poté brankářská jednička Staněk, následně přišla porážka s Libercem a zranění Durosinmiho. Mužstvu se tak prakticky rozpadla osa týmu, což je vždy citelné, dopady jsou pak patrné na obou stranách hřiště. Na tiket patří výhra domácího celku, Dinamo by mohlo při případné absenci Staňka vstřelit i více než jednu branku. Poslední vzájemný duel z roku 2019 v Záhřebu skončil výsledkem 3:0,“ připomíná Kovařík.