Slavia cílí na metu, na kterou pod Trpišovským ještě nedosáhla

Podzim 2018, druhé místo v Evropské lize za Zenitem Petrohrad. Podzim 2019, čtvrtá příčka a konec v Lize mistrů. Podzim 2020, druhá pozice v Evropské lize za Leverkusenem. Podzim 2021, druhé místo v Konferenční lize za Feyenoordem Rotterdam. Podzim 2022, třetí příčka a konec v Konferenční lize. Na podzim 2023 má už Slavia v Evropské lize jistý postup do jarní vyřazovací fáze. V posledním kole bude hrát o to, z jakého místa a do jaké fáze poputuje.

Možnosti jsou dvě. Buď sešívaní uhájí prvenství ve skupině a posunou se přímo do osmifinále, což jim stoprocentně zajistí výhra nad Servette Ženeva, nebo, pokud AS Řím nerozstřílí Tiraspol o více než čtyři góly, stačila by jim i remíza. Při zaváhání italského celku Trpišovského parta skupinu vyhraje, i kdyby ve čtvrtek prohrála. Na druhé místo odsune červenobílé jejich porážka a výhra AS Řím, případně remíza a vysoká výhra Římanů minimálně o pět gólů (za určité konstelace i o čtyři branky).

Červenobílí jdou do utkání se švýcarským vicemistrem uvolnění. „Vítězství ve skupině je pro nás velká motivace. Většinou jsme na konci hráli o to, abychom ze skupiny vůbec postoupili. Do zápasu se jde líp, když hrajete o první místo, než když musíte vyhrát, abyste vůbec do jara pronikli. Jdeme to zvládnout,“ burcoval obránce sešívaných Tomáš Holeš.

Slavia přivedla kontroverzního supertalenta. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

„Hodně si toho vážím. Chceme udělat vše proto, abychom utkání zvládli a skupinu vyhráli. Je to důležité i z pohledu případného postupu přímo do osmifinále. Vyhnuli bychom se jednomu kolu, a když jsem viděl, jací potenciální soupeři mohou být v osudí, je to zřejmě nejsilnější vyřazovací fáze, v jaké jsme se Slavií byli,“ přidal Trpišovský.

Slavia se těší na vyřazovací fázi evropských pohárů po absenci v minulé sezoně, kdy v Konferenční lize zaostala za Kluží a Sivassporem. Nyní na podzim počítá v základní skupině čtyři výhry z pěti utkání, působivě doma skolila i AS Řím.