Slavia dostala za fanoušky v Římě půlmilionovou pokutu a venkovní podmínku

Fotbalová Slavia dostala po posledním venkovním utkání Evropské ligy v Římě proti AS za nevhodné chování fanoušků od disciplinární komise UEFA pokutu 20 tisíc eur (téměř půl milionu korun). Pražský klub má zároveň na jeden pohárový zápas na hřišti soupeře podmínečně zakázaný prodej vstupenek do sektoru hostů, a to s dvouletou zkušební lhůtou. UEFA o trestu informovala na svém webu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Tribuna Sever v duelu proti AS Řím.