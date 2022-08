Slavia přes Řeky přejde, tipují experti. Slovácko zaútočí z pozice outsidera

Slovácko vstupuje do dvojzápasu s Fenerbahce v roli outsidera, na postup českého celku do 4. předkola Evropské ligy je vypsán kurz 4,5:1. Favoritem je v kurzu 1,2:1 Fenerbahce. Podobně to vidí i sázkaři, 98 % z nich vidí v dalším předkole Fenerbahce, zbylá 2 % doufají v postup týmu z Uherského Hradiště.