Panathinaikos mi připomíná Feyenoord, řekl Trpišovský. Co radil Vaclík?

Co rozhodne? „Možná to, co nás v neděli trápilo proti Hradci Králové, tedy hra v pokutovém území. Také rozhodne to, kdo se vyvaruje chyb a víc vnutí soupeři svůj styl, mentální stránka, nebo kdo lépe zvládne kritické a klíčové momenty," přemýšlí slávistický stratég. „A očekávám, že odveta v Řecku pak bude vedená úplně jinak," dodává.