Skoro hodinu se vyvíjelo dění na hřišti tak, jak chtěl český vicemistr. Domácí herně vládli, Dnipro do ničeho nepouštěli. V 58. minutě ale vletěl ostře do souboje Ogbu, který kopačkou ve stylu kung-fu zasáhl Oleksije Hutsulijaka do ramene, možná i do krku. Belgický rozhodčí Lawrence Visser neváhal a dal slávistickému stoperovi hned červenou kartu.