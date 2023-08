Evropská liga jako ráj? Dolní patro, říká Trpišovský

Cítíte zodpovědnost, aby se Slavia opět dostala do základní skupiny jednoho z evropských pohárů a napravila dojem z minulé sezony, kdy jste přešli přes těžká předkola, ale pak vypadli v Konferenční lize v základní skupině?

Takhle nad tím nepřemýšlím. Chceme to zvládnout a prodloužit sérii, kterou Slavia má. Celý klub chce hrát Evropu. Odveta Dnipra v Aténách na Panathinaikosu ukázala, že Dnipro je na úrovni těchto týmů. Tohle je soupeř, kterého teď musíme porazit. Dívám se jen na něj, dál nepřemýšlím.

Šéf klubu Jaroslav Tvrdík na předsezónní tiskové konferenci prohlásil, že by si po postup do základní skupiny Evropské ligy připadal jako v ráji. I vy?

(úsměv) V ráji bych byl, kdyby šlo o Ligu mistrů, po které všichni toužíme a kterou sem všichni chceme zase dostat. Nevím, jestli je podráj, dolní patro ráje. Nejspíš bych řekl, že tohle by byl krok od ráje. Evropská liga je fantastická soutěž se skvělými týmy, odehráli jsme v ní spoustu skvělých zápasů, dvakrát jsme se dostali do čtvrtfinále. Bohužel nemáme možnost hrát Ligu mistrů a pak se vždycky bavíme o snech a cílech pro sezonu. Cíle nemám rád, ale nejvyšší možná meta je pro nás Evropská liga a je pro nás sen se do ní dostat. Vnímáme, jaké máme soupeře. Zároveň cítím z týmu, co chce, jak se koncentruje. Poznám to i na detailech, které nacvičujeme na tréninku přímo k zápasu. Každý chce splnit vše bez ohledu na to, jestli je v nominaci na zápas. Těšíme se na čtvrteční zápas, na vyprodaný stadion, tyhle zápasy jsou výjimečné.

Slavia je před vstupem do 3. předkola Evropské ligy favoritem. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

I v případném čtvrtém předkole můžete narazit na ukrajinského soupeře, na Zorji Luhansk. Co tomu říkáte?

Nepamatuju si, že bych něco takového zažil. Je to rarita, navíc oba týmy hrají v exilech. Paradox je, že s týmem, se kterým hrajeme ve třetím předkole, byl v tabulce ukrajinské ligy lépe postavený než celek, který by nás čekal v posledním předkole. Osobně mám radši, když získám zkušenosti s různými týmy a různými styly. V tomhle případě bychom ale měli jeden styl fotbalu, který se tam hraje a je hodně specifický. Samozřejmě je výhoda, že máme v kádru Tarase (Kačarabu) a Maxe (Talovjerova). Máme zdroj informací, kluci s některými hráči hráli, jsou to vrstevníci.

ZÁPASY SLAVIE A PLZNĚ NA OBRAZOVCE O2 Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal odvysílají oba čtvrteční duely českých zástupců v přímých přenosech. Studio moderátora Davida Sobiška a expertů Jakuba Podaného s Markem Suchým startuje od 18:15 hodin. Přímo z Edenu bude aktuální informace přinášet reportérka Denisa Doležalová, z Plzně se pak bude hlásit Tereza Kubíčková. Zápasem Slavia-SK Dnipro-1 provede komentátorské duo ve složení Radek Šilhan a Václav Pilný, duel Plzeň-Gzira bude komentovat Tomáš Radotínský a David Nyč.

Dnipro prodalo útočníka Artema Dovbyka do španělské ligy. Je to pro vás výhoda?

Je to určitě skvělý hráč, zabiják. Ale kdybych měl jmenovat největší ofenzivní hvězdu Dnipra, tak je to kapitán Pikhalyonok. Soupeř má také typologicky podobného hráče, je to Gutsulyak, který Dovbyka pravděpodobně nahradí. Ano, když jsem viděl Dovbykovu akci proti Panathinaikosu, je dobře, že už proti nám hrát nebude. I z hlediska mentální síly byl pro soupeře důležitý. Ale i ostatní hráči jsou velice šikovní. Až po dvojzápase uvidíme, jestli to výhoda byla, nebo ne.

📸 Poslední trénink před čtvrtečním předkolem v Evropské lize máme úspěšně za sebou. Koukněte na pár fotek z tréninku! ✌️ Informace pro fanoušky ➡️ https://t.co/Y0GT5VzMiy pic.twitter.com/4eDwaEnSjr — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 9, 2023

Tématem je opět stav hřiště v Edenu. Zohledňuje to v přípravě na zápas?