Slovácko probudil inkasovaný gól. Skupina Konferenční ligy je náš sen i cíl, tvrdí Svědík

Do přestávky vám vázl přechod do útoku, že?

V obranné fázi nám to docela klapalo. Směrem dopředu už to bylo horší, zbytečně jsme ztráceli balony. Při našich sporadických výpadech jsme neměli v soupeřově šestnáctce dostatečnou kvalitu.

Do druhé půle jste vstoupili aktivně, avšak vedoucí gól vstřelil turecký tým...

Byla to laciná branka. Pokud chce brankář Nguyen chytat v budoucnu na vyšší úrovni, neměl by takové střely pouštět. Na druhou stranu nás inkasovaný gól probudil. Najednou jsme odhodili respekt a dovolili jsme si na hřišti mnohem víc. Šli jsme za vítězstvím, ale bohužel jsme několik nadějných akcí nedotáhli do úspěšného konce. Zatímco hosté dali ze dvou či tří nebezpečných akcí v našem velkém vápně jeden gól, my jsme byli v šestnáctce Fenerbahce mnohem častěji, a taky jsme skórovali pouze jednou.

Bylo to i tím, že jste postrádali zraněného záložníka Havlíka?

Rozhodně. Je to pro nás momentálně vzhledem k jeho komplexnosti takřka nepostradatelný fotbalista. Ljovin, který nastoupil na jeho postu, byl pomalý a ztratil spoustu balonů. Po změně stran jsme však zahráli nad naše možnosti, musím kluky pochválit za obrovskou pracovitost. Přesvědčili jsme se, že můžeme hrát vyrovnanou partii s každým.

Jak daleko byl ve dvojzápase s Fenerbahce postup?

Abychom hlavně v Istanbulu uhráli lepší výsledek, muselo by se úplně všechno sejít. Nesměli bychom tam udělat chyby v defenzívě a museli bychom zápas odehrát bez vyloučení. A taky gólman by musel být ve vrcholné formě.

Jak se vám zamlouvala atmosféra na hradišťském stadionu? Nemrzí vás, že nebylo zcela vyprodáno?

Kulisa byla výborná. Ale to, že nebylo úplně plno, mě mrzí. Uvědomuju si ovšem, že některé fanoušky odradila naše třígólová porážka v Istanbulu. O to větší poděkování patří těm divákům, co přišli.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Zleva Vlastimil Daníček ze Slovácka a Serdar Dursun z Fenerbahce.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Po vypadnutí z Evropské ligy vás čeká ještě dvojzápas s AIK Stockholm o postup do základní skupiny Konferenční ligy...

Dostat se do ní je náš sen a zároveň i cíl. Chceme zůstat v evropském poháru i na podzim.

Švédský celek postoupil přes makedonskou Škendiji Tetovo až po penaltovém rozstřelu. Které mužstvo jste si přál víc?

Neřešil jsem to. Oba možní soupeři jsou velice kvalitní. A to, zda se nám povede přes AIK Stockholm projít do skupiny, bude záležet především na nás. A na tom, zda se nám uzdraví marodi Havlík či Hofmann, který v odvetě proti Fenerbahce stejně nemohl kvůli trestu nastoupit.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Zleva Ismail Yüksek z Fenerbahce, Ondřej Šašinka ze Slovácka a Arda Güler z Fenerbahce.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Už v neděli vás čeká ligové střetnutí v Českých Budějovicích. Protočíte sestavu?

Máme teď mimořádně náročný program, a tak zapojíme v Budějovicích další hráče. Kostra mužstva však zůstane stejná. Možností, jak sestavu namixovat, zase tolik nemáme.

Z Plzně jste přivedli do ofenzívy Mihálika. Počítáte s ním už o víkendu proti Dynamu?