TOP 2023: Výjimečná jízda českých klubů Evropou. Pohárový podzim ozdobily rekordy

V Paříži na něj bučeli a pro spoustu fanoušků fotbalového PSG byl jen zlatokopem. Ovšem v Americe 36letý argentinský čaroděj Lionel Messi baví hned od letního příchodu do Interu Miami, kam ho nalákal slavný David Beckham. Na postup do play off zámořské MLS to ještě nestačilo, ale co se nepovedlo letos, může přijít v příští sezoně. Messi nebyl jedinou superhvězdou, která během roku odešla z Evropy. Další dvě velká jména vyrazila přiživit fotbalový boom v Saúdské Arábii: portugalský kanonýr Cristiano Ronaldo (38) si plácl s Al-Nassrem a brazilského útočníka Neymara (31) v Al-Hilálu zatím brzdí zranění.