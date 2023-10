Trpišovský: Bude to zápas jako v Lize mistrů, Slavia chce jezdit do takových chrámů

Řím (od našeho zpravodaje) - Před sedmadvaceti lety doma sledoval slavný postup Slavie proti AS Řím po prodloužení. „Byla to šťastná prohra. Stvrdil se tu obrovský úspěch,“ pronesl kouč sešívaných Trpišovský před duelem stejných soupeřů. Ve čtvrtek chce tvořit dějiny se Slavií on.

Co na říkáte na zdejší prostředí?

Jsem v Římě poprvé, dýchlo to na mě. Miluju tyhle staré historické stadiony, je úžasné vidět jeho útroby, vžívat se do toho, co se tu odehrávalo. Už příjezd do garáže byl omračující. Je to hodně inspirující. Jsem úplně nadšený jako všichni. Tohle jsou přesně ty důvody, proč máme po losu radost, že můžeme navštívit takové místo.

Čím jste byl po příjezdu fascinovaný?

To ani nejde vybrat, to musíte natočit a vidět. Je tam spousta dresů a relikvií, design a celkové nasvícení je skvělé. Upoutala mě třeba velká maketa stadionu a jeho okolí, to jsem ještě neviděl. Když vystupujete z autobusu, je to opravdu speciální moment. Celé to prostředí je tady skvělé, člověk jde jako v muzeu. Chce jít co nejpomaleji, aby toho viděl a vychutnal co nejvíc. Je náš cíl, aby se Slavia do takových chrámů jezdila.

Těšíte se o to víc, že vás po delší době čeká top zápas se vším všudy?

Úplně jednoznačně. Velké zápasy na Leverkusenu, Leicesteru nebo Arsenalu se hrály v covidové době, kdy byla divácká omezení. Na Fenerbahce to samé. Teď se hrozně těším. Beru to jako zápas v Lize mistrů. Hrajeme ve fotbalovém chrámu s týmem Josého Mourinha, s mužstvem, které bylo v posledních dvou letech dvakrát ve finále evropského poháru. Je to absolutně výjimečný zážitek a den. Těšíme se jako na Ligy mistrů.

Co byste vzkázal trenéru AS Řím Josému Mourinhovi?

Je to trenérská legenda, velký trenér z mého fotbalového dospívání. Miloval jsem, když jsem se díval na zápasy Chelsea s Petrem Čechem, Didierem Drogbou a dalšími. Je to pro mě něco neuvěřitelného, že se s ním můžeme potkat. I když už jsme se Slavií poněkolikáté za sebou v pohárech, on je největší legendou, která proti nám bude stát.

On se o Slavii také vyjadřoval uznale. Hřejí vás jeho slova?

Asi neviděl náš zápas v Teplicích, což je zřejmě špatně, protože nás nepodcení. Byla to hezká slova, tady a za čtrnáct dní v Praze budeme chtít na hřišti ukázat, že to tak je. To pro nás bude největší vyznamenání.

Inspiroval vás Mourinho něčím?

Jednoznačně. Znám spoustu trenérů v Česku, kteří ho kopírovali. Mám o něm dvě knížky, když jsem byl v Liberci, jednu z nich jsem četl celou dovolenou. Když jeho jméno zmíníte v jakékoliv vísce na světě, každý bude vědět, kdo to je. To hovoří za všechno. Pamatuji si jeho tažení v Lize mistrů, kterou vyhrál v roce 2010 s Interem Milán. Pozoroval jsem, jak je propojený s hráči, třeba Materazziho nechal zahrát poslední vteřiny finále. Jeho vztah s kabinou, vzájemný respekt, to je úžasné.

Mourinho také mluvil o tom, že pozoroval dvě Slavie. Jednu v derby proti Spartě a druhou ve zbylých zápasech. Jakou uvidíme v Římě?