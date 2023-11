Slavia v lize poprvé udeřila přímo ze standardek. Kdyby nás vybagovala, povzdechl si soupeř

Nejprve Petr Ševčík rozehrál roh, Conrad Wallem hlavou míč prodloužil na zadní tyč, kde ho pohotově do sítě uklidil Václav Jurečka. V 71. minutě poslal centr do vápna z přímého volného kopu od postranní lajny Lukáš Provod a trefil koleno Mojmíra Chytila, od kterého se balon odrazil do brány.

„Šel jsem do prostoru, kam mám chodit. Říkal jsem si, že buď někoho strhnu s sebou, dá to někdo jiný. Nebo mě to trefí. Vyšla druhá varianta,“ popisoval Chytil.

„Když nás Slavia vybaguje a dá nám dva góly po krásných akcích, nikdo neřekne ani slovo, protože její síla je obrovská. O to víc nás mrzí, že jsme dostali dva góly ze standardky, které jsou víceméně o zodpovědnosti. Ale to je bohužel fotbal,“ prohodil budějovický záložník Jan Suchan.

Téma síly Slavie při standardních situacích se v čase řeší. Největší byla zřejmě ve chvíli, kdy v týmu byli například Tomáš Souček či Michael Ngadeu, po jejich odchodu klesla. Teď mají sešívaní třeba urostlého stopera Igoha Ogbua či Muhameda Tijaniho, horu v útoku. Ogbu se prosadil ze standardky dvakrát v Evropské lize (proti Servette a proti Šeriffu Tiraspol), Tijani zase v předkole této soutěže proti Luhansku. Ivan Schranz přidal trefu proti Dnipru.

Ovšem v lize Slavia nedala do sobotního zápasu přímo ze standardky gól. Chytil se prosadil v dohrávce rohového kopu proti Hradci, Tijani v Mladé Boleslavi při opakovaném centru po rohu zatlačil na domácího Florenta Poulola tak, že si dal vlastní gól. Tomáš Holeš dorážel míč do sítě v Jablonci taky po dalším centru, kterému předcházela standardka. Michal Tomič krásně skóroval na Bohemians ranou zpoza vápna, když se k němu míč po rohu a přiťuknutí spoluhráče dostal.

Přímé branky v lize v této disciplíně přišly ale až proti Budějovicím. „Všechno v trenérském kolektivu děláme jako tým, je to zásluha všech. Jsme za to samozřejmě rádi, ale nehledíme na to, kdo co dělá. Všichni za všechno máme stejnou zodpovědnost,“ odmítal Köstl větší díl zásluh na gólech proti Budějovicím, jelikož standardky jsou především v jeho gesci.

💬 „Po delší době jsme se v lize trefili z rohového kopu, za to jsme rádi. Cesta k výsledku byla lopotnější, kluci vzadu nás ale podrželi a po příchodu Zafiho výkon gradoval, takže vítězství je z mého pohledu zasloužené,“ říká po výhře nad Dynamem asistent Jaroslav Köstl! #slaceb — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) November 25, 2023

„Chodím intuitivně do prostoru, kam by se mohl míč odrazit. Snažím se dobíhat každý balon, chodím do vápna dát gól. Může se totiž kdykoliv a jakkoliv odrazit. S touhle mentalitou chodit do vápna je to nejdůležitější,“ popsal Chytil nejen ke standardkám, ale i ke svému útočnému instinktu.