Daridu už v Řecku milují. Změnil Aris, je jeho klíčovým hráčem, zní ze Soluně

Dvaatřicetiletý bývalý reprezentační kapitán zamířil do Arisu v půlce prosince loňského roku z Herty Berlín, kde už neměl perspektivu. S novými spoluhráči si na hřišti brzy porozuměl. „Od prvního momentu prokázal své fotbalové schopnosti. Hraje, jako kdyby byl v tom týmu už pět let," líčí Vlachopoulos.

Už předtím v lednu zaznamenal jednu gólovou nahrávku, takže se nyní chlubí bilancí tří gólů a tří asistencí ve třinácti soutěžních zápasech. „Takhle dobrého jsem ho v bundeslize neznal. Mám na mysli to, jak blízko bráně se pohybuje. Není to jen o gólech, které střílí, ale o celkové reakci. Pořád je blízko tomu, aby skóroval," upozornil v jednom z televizních pořadů bývalý řecký reprezentant Demis Nikolaidis.

Do velké formy se dostává Vladimír Darida. V posledních 5 ligových zápasech zaznamenal vždy gól nebo asistenci.

„Pohybuje se blízko brány soupeře, pořád je připraven střílet, to je velice důležité," přikyvuje Vlachopoulos. „Mužstvu dodal energii, rychlost, svou osobnost, čtení hry, správná rozhodnutí během hry. Typický hráč box to box, takového Aris neměl," vypočítává řecký žurnalista, jak se Darida projevuje.

Rodák z Plzně je, jak je u ně typické, hodně pohyblivý. „Pořád běhá," usmívá se Vlachopoulos. Proti OFI Kréta urazil třináct kilometrů. „U spoluhráčů má respekt. Rozpoznali jeho osobnost, vůdcovství, vliv na hru týmu. Každý poslouchá, když mu něco říká nebo radí. Je to lídr," dodává.

Fanoušky už si Darida také získal. „Nejenže ho respektují, oni ho milují. Ale je to velmi logické kvůli tomu, co předvádí na hřišti," přibližuje Vlachopoulos. Aris jde do nadstavby ve skupině o titul z pátého místa, na čtvrtý PAOK má ale čtrnáctibodovou ztrátu.