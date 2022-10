Van Bommel se vracel autem do antverpského bytu, když mu v garáži zastoupil cestu muž s pistolí. Pětačtyřicetiletý Nizozemec ale rychle vycouval a ujel. "Byl to celkem šok, ale naštěstí to dobře dopadlo," řekl bývalý záložník Barcelony, Bayernu Mnichov či AC Milán.