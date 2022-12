Gakpo po vydařeném vystoupení na MS přestoupí do Liverpoolu

Nizozemský útočník Cody Gakpo po vydařeném vystoupení na fotbalovém mistrovství světa v lednu přestoupí z Eindhovenu do Liverpoolu. PSV oznámil, že se kluby na přesunu třiadvacetiletého hráče do Anglie dohodly. Podle médií by měl Liverpool za Gakpa zaplatit mezi 40 a 50 miliony eur (až 1,2 miliardy korun).

Foto: ČTK/AP Cody Gakpo se trefil do sítě Kataru a zaznamenal gól ve všech třech zápasech základní skupiny.Foto : ČTK/AP

"Pro PSV jde o rekordní přestup," řekl sportovní ředitel Eindhovenu Marcel Brands. Dosud nejdražším hráčem, kterého nizozemský klub prodal, byl Mexičan Hirving Lozano, jenž v roce 2019 odešel do Neapole za 45 milionů eur. Gakpo na sebe na šampionátu v Kataru upozornil výbornými výkony a třemi góly, kterými pomohl Nizozemcům do čtvrtfinále. S PSV měl smlouvu do roku 2026.