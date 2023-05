LEGIONÁŘI POD LUPOU: Fantastický Černý dosáhl dvouciferného počtu gólů i asistencí. Dělám jen svoji práci, tvrdí skromně

„Odehráli jsme výborný zápas. Spoluhráči nám to ale hodně ulehčili, dostávali nás do spousty příležitostí k tomu, abychom byli schopni něco vytvořit. Pak je daleko jednodušší excelovat, jak pro mě, tak Virgila Misidjana," chválil Černý všechny své kolegy za pomoc jemu a jeho parťákovi, který nastoupil na opačné straně tříčlenného útočného komanda a zapsal dvě přesné trefy plus jednu asistenci.