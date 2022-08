LEGIONÁŘI POD LUPOU: Pekhart pomohl k obratu a klepe na brany Klubu ligových kanonýrů

Čtyřiadvacetinásobný reprezentant zamířil do Turecka letos v létě po konci jeho angažmá v Legii Varšava. Tam za dva a půl roku nasázel 39 branek a v sezóně 2020/2021, kdy celek z polského hlavního města získal titul, se stal dokonce nejlepším střelcem celé Ekstraklasy. Minulý ročník se ale Pekhartovi již tolik nevyvedl, trefil se pouze devětkrát a s Legií se poté nedohodl na novém kontraktu, do Gaziantepu tak přišel z pozice volného hráče.

A Pekhart se ve svém novém působišti bude snažit postarat o to, aby v Polsku tohoto rozhodnutí litovali. V prvních dvou utkáních za Gaziantep sice vždy naskočil jen na závěrečnou čtvrthodinku, proti Antalyasporu ale konečně dostal k dispozici více prostoru a ihned toho využil. Nejprve v 58. minutě dokázal zblízka usměrnit do sítě tečovaný centr Angela Sagala, čímž dostal svůj celek do vedení, o deset minut později pak svému spoluhráči laskavost oplatil, když jej na hranici vlastního vápna vyslal hlavičkou do protiútoku, který Sagal po fantastické individuální akci zakončil povedeným lobem.