Mladý český reprezentant se těší na souboj s West Hamem. Bojuje o místo i s dánštinou

Už se na dvojzápas s West Hamem těšíte?

Ano, všichni. Pro klub je už teď historickým úspěchem, že se dostal do play off evropské pohárové soutěže.

Berete střet s účastníkem Premier League jako odměnu, nebo si na West Ham troufáte?

Myslím, že obojí. Pro klub i fanoušky je to odměna, na druhou stranu jsou to dva fotbalové zápasy, které budeme chtít vyhrát. Pokusíme se dostat do Konferenční ligy, ale samozřejmě víme, že West Ham má obrovskou kvalitu.

Foto: Peter Cziborra, Reuters Tomáš Souček (vpravo) v akci během přípravného duelu s Lutonem.Foto : Peter Cziborra, Reuters

Cítíte větší naději na senzaci, když je začátek sezony a favorit může být třeba zranitelnější?

Nemyslím si. Nějakou roli to hrát může, ale West Ham má široký kádr. Je v podstatě jedno, kdo nastoupí. Neřekl bych, že by byli nerozehraní.

Těšíte se vy osobně na Tomáše Součka a Vladimíra Coufala, kteří za West Ham hrají?

Určitě. Už jsem jednou měl možnosti nastoupit proti West Hamu v přátelském zápase, tehdy Tomáš Souček hrál, po zápase jsme se pobavili, jinak se ale víc neznáme. Teď to ale bude normální utkání, proto to bude speciálnější. Působí tam i můj bývalý spoluhráč z Brentfordu Said Benrahma, na něj se taky těším.

Jste s Benrahmou v kontaktu?

Dřív jsme si občas napsali, ale teď už ne. Možná se však před zápasem spojíme.

V Konferenční lize nastupujete v základní sestavě. To je pro vás jistě povzbudivé, když v dánské lize chodíte do hry hlavně jako střídající hráč, že?

Jsem rád za každou příležitost, kterou dostanu. Uvidíme, jestli nastoupím i proti West Hamu. Samozřejmě budu rád, když budu hrát.

Jak jste celkově spokojen s angažmá ve Viborgu?

Přišel jsem v zimě, nějaké zápasy jsem odehrál. Samozřejmě bych si přál, aby byla moje minutáž větší, ale máme na postu středního záložníka docela velkou konkurenci. Pokaždé, když hraju, chci dokázat, že si zasloužím víc času na hřišti. Chci trenéra přesvědčit.

Jak snášíte, že v lize tolik nehrajete?

Každý chce hrát, nejsem výjimkou. Raději bych byl pokaždé v základní sestavě, na druhou stranu mě motivuje, abych se do ní dostal.

Na jaře vyměnil Viborg trenéra, skončil Lars Friis, který vás znal z Brentfordu a stál o vás. Jak jste tuhle zprávu přijal?

Bylo to nepříjemné, protože trenér byl jeden z faktorů, proč jsem se pro Viborg rozhodl. Ale takové věci fotbal přináší. Nic s tím neudělám, soustředím se na sebe, na tréninky, na každý další zápas. Pro mě se nic nezměnilo, byť mě to pochopitelně mrzelo.

Jak jste spokojení se vstupem do sezony? V Konferenční lize jste vyřadili dva soupeře, v lize máte ze čtyř zápasů šest bodů.

Zvítězili jsme nad FC Kodaň, což byl velký úspěch, protože Viborg tohoto soupeře porazil naposledy v roce 2004. Užili jsme si to, prohrávali jsme, leckdo si mohl myslet, že utkání skončí debaklem, ale nám se ho podařilo otočit. Se vstupem do sezony můžeme být relativně spokojeni, ale musíme se dál soustředit jen sami na sebe a nekoukat na tabulku nebo soupeře.

Foto: Sport Invest Záložník Jan Žambůrek vdobě, kdy ještě působil v anglickém Brentfordu.Foto : Sport Invest

Žije Viborg fotbalem?

Musím říct, že ano. Město je malé, ale fanoušci chodí. Na každý zápas přišlo minimálně šest tisíc, jezdí za námi i na zápasy Konferenční ligy. Máme skvělé fanoušky.

Jaká je podle vás kvalita dánské ligy?

Všechny týmy se snaží hrát fotbal. Ať jde o první nebo poslední tým tabulky, každý se snaží zachovat svůj styl, i když někdy to samozřejmě nejde. Myslím, že je tu hodně zajímavých hráčů, řada jich pak odchází do zahraničí. Kvalitu dánská liga má.

Při příchodu jste si předsevzal, že se bude chtít alespoň trochu naučit dánsky. Jak jste na tom?

Malé pokroky jsem udělal, pracuju na zlepšení, ale je to těžké (úsměv).

Do Viborgu jste přišel z Brentfordu. Sledujete bývalý klub v Premier League?

Jo, zároveň jsem v kontaktu s některými bývalými spoluhráči.

Máte v hlavě sen vrátit se do Anglie?

Někde v ní to mám, ale momentálně se soustředím jen na Viborg a nepřemýšlím nad tím, jestli bych se chtěl někam vrátit.

Rezonoval v zemi nástup dánského trenéra Briana Priskeho do Sparty?