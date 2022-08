Nejprovokativnější oslava gólu. Hráč „střílel“ fanoušky soupeře

Originální oslavy vstřeleného gólu se většinou u fanoušků setkávají s vlídným přijetím. Brazilský fotbalista Yago Cariello Ribeiro z Portimonense však pořádně přestřelil a místo pochvaly se setkal s kritikou. Po své brance na 2:1 proti Guimaraes totiž rohovým praporkem předstíral, že střílí do fanoušků soupeře. Jeho chování se příznivcům hostí pochopitelně nelíbilo, pobouřil však i samotné hráče, kteří si to s ním chtěli vyříkat z očí do očí.

Foto: @CabineSport Yago Cariello Ribeiro nevkusně oslavuje svůj gól do sítě Guimaraes.Foto : @CabineSport

Článek Třiadvacetiletý brazilský fotbalista Yago Cariello vyvolal v zápase nejvyšší portugalské ligy s Guimaraes značné pobouření. A ani ne tak svou povedenou hlavičkou, kterou zvyšoval na 2:1 a pro Portimonense zajistil vítězství, ale tím, co následovalo. Podle mnohých to totiž přehnal s oslavou své trefy. Nejprve totiž předváděl „pistolky" směrem k fanouškům hostů, a pak na ně „střílel" rohovým praporkem. Naštvaní příznivci začali jeho směrem házet kelímky a zasypali ho salvou zřejmě ne úplně slušných slov. 🇵🇹 Ayer, aprovechando mis vacaciones en el Algarve, pude presenciar el Portimonense 2-1 Vitória de Guimarães en el Municipal de Portimão. Minuto 87, el Portimonense remonta y Yago Cariello ‘regala’ una de las celebraciones más denigrantes que nunca había visto. Sin palabras. pic.twitter.com/jyPZDDIO1Z — Óscar Cáceres (@oscar_caceress) August 22, 2022 Značně vytočení byli i samotní hráči Guimaraes, kteří se ho pokoušeli konfrontovat. Cariello si pak zřejmě uvědomil, že to přehnal a zdviženýma rukama omluvně gestikuloval. Uklidňovali ho i jeho spoluhráči. Bylo to však marné, Brazilec za své chování vyfasoval žlutou kartu. Na závěr zápasu to však nemělo vliv. FORTUNA:LIGA Oslava hattricku českým způsobem! Večeře a pár piv, směje se kanonýr Van Buren

Reklama