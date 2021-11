Pekhart: V létě jsem měl životní nabídky! Proč českého reprezentanta Legia nepustila?

Je nedělní těsné vítězství nad Jagiellonií alespoň malou úlevou?

Důležité jsou body. Jedno vítězství se sice udělalo, ale pocit z utkání není dobrý. Sportovně musím přiznat, že se nám herně nedařilo. Navíc jsme přišli o tři hráče. Tohle jsem viděl poprvé v životě.

Povídejte.

V desáté minutě střídal náš kapitán kvůli zlomené klíční kosti. Místo něho šel na hřiště hráč, který vstřelil gól, jenže o přestávce šel dolů s natrženým svalem. Vystřídal ho kluk, který v šedesáté minutě musel odstoupit kvůli otřesu mozku a zlomenině nosu. Do zápasu jsem místo něj přišel já. Naštěstí jsem dohrál bez újmy na zdraví. Všichni, kteří s Jagiellonií nedohráli, budou dlouhodobě mimo. Tři body byly tedy těžce vykoupeny.

Pamatujete v kariéře takový úhor? Aby váš tým pětkrát za sebou prohrál, jako na podzim Legia?

Tohle jsem určitě nezažil. Nevím, co k tomu říct. Ani jak se v takové situaci chovat, jak přemýšlet. Vždycky jsem působil v klubech, kde jsme hráli o mistrovské tituly. Nebo alespoň v tabulce nahoře. Že se dostaneme do tak velkého marastu v takovém klubu, jakým je Legie, by mě v životě nenapadlo. Ale realita je taková. Nemáme se za co schovávat, předvedená hra odpovídá výsledkům. Bohužel.

Na něco takového není zvyklý ani klub...

Polská média před pár dny psala, že Legia zažívá nejhorší start za posledních šestaosmdesát let. Když se jí tenkrát zkraje sezony nedařilo, zachránila se prý až v posledním kole. Dokonce na skóre.

Je tohle pro Legii velké memento?

Věřím, že teď to až takhle fatální nebude.

Jaké jsou důvody podzimního zmaru?

Nechci soudit. Důvod nikdy není jediný. Možná si v lize vybíráme daň za postup do skupiny Evropské ligy. Aby mohl jakýkoli klub působit úspěšně na všech frontách, v lize, v domácím poháru a na evropské scéně, musí mít v kádru šestadvacet, sedmadvacet vyrovnaných hráčů. Pokud je nemá k dispozici, je těžké bojovat na všech úrovních, nastupovat k zápasům každé tři dny.

Jak reagují na současný stav nároční fanoušci Legie?

Několikrát zastavili po zápase náš autobus. V tomto období jsem chyběl kvůli zranění, dával jsem se do kupy, na měsíc jsem z toho vypadl. Takže osobně jsem to nezažil. Párkrát dorazili fanoušci i do tréninkového centra. Pobavit se s námi.

Byli nepříjemní?

Zatím všechno proběhlo v kamarádském módu, v bezkonfliktní atmosféře. Co vím od kluků, kteří působí v Legii delší čas, dřív tomu tak pokaždé nebylo. Někdy kamarádskou atmosféru vystřídá ze strany fanoušků agrese. V současné situaci jsou i oni poprvé. Také nevědí, co mají dělat. Ale stojí za námi neskutečně.

Podporují vás pořád?

V neděli byl plný stadion, podporovali nás celé utkání. Když se předtím prohrávalo, pochopitelně tým neoslavovali a po konci zápasů pískali. Jsou ale celkově fantastičtí, doping od nich je strašně znát. Třeba když jsme hráli Evropskou ligu v Leicesteru. Co tam předvedli, byla pohádka. Celý zápas jasně předčili domácí příznivce, měli jsme domácí prostředí. Dorazilo jich do Anglie několik tisíc. Jsou prostě z jiného světa. Zasloužili by si, aby byla Legie úplně někde jinde.

Mírní jejich zlobu, že jste před závěrečným kolem ve hře o postup do jarní fáze Evropské ligy?

Pořád máme šanci. Samozřejmě pro klub je postup hodně důležitý. Víme, že mistra už tuto sezonu těžko uděláme. Z finančního hlediska by tedy bylo dobré jít dál, zůstat v Evropě do jara. Jsme nadále i v Polském poháru. Pokud bychom ho vyhráli, šli bychom přímo do základní skupiny Konferenční ligy. Tam je tedy také o co hrát. Ale celkově, situace je pro klub složitá.

Zmínil jste zranění, která jste na podzim utrpěl. Pochroumaný kotník a frakturu nosu. Už jste zcela v pořádku?

Den po zlomenině nosu jsem byl na operaci. Čekal jsem, až mi obličej splaskne, aby se mohla udělal karbonová maska. Vrátil jsem se do plného tréninku před dvěma týdny, s maskou budu hrát až do konce roku.

Zvykl jste si na ni?

V masce jsem hrál už před lety v Německu, takže vím, co její nošení obnáší. Pokud má člověk velké otvory na oči, je to celkem v pohodě. Jenom se bojíte jít do hlavičkových soubojů, jak jste byl zvyklý. Minulý týden jsem dostal do masky na tréninku dvakrát loktem. Tyhle bolestivé momenty mi moc nepomáhají. Hrát v masce samozřejmě není úplně ideální, ale díky ní se léčba výrazně zkrátí. Normálně bych stál osm týdnů, takhle jsem naskočil už za tři týdny.

V Legii máte smlouvu do konce této sezony. V Polsku se nedávno psalo, že jste měl v létě výhodné nabídky. Klub vás nepustil, což jste prý nesl nepříznivě. Sedí to?

Pravdou je, že jsem měl životní nabídky. Konkrétní nebudu, ale byly opravdu skvělé. Mám v Legii smlouvu do konce této sezony, bylo na klubu, jestli mě pustí nebo ne. Nepustil mě kvůli vysokým finančním nárokům za přestup. S tím, že se budeme bavit o nové smlouvě.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Zraněný Tomáš Pekhart (dole vlevo) z Legie během utkání se Slavií.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Podle informací polských médií se ale jednání o novém kontraktu neuskutečnilo.

Od návratu z EURO, kdy mi klub sliboval, že se na toto téma budeme bavit, se mnou nikdo nemluvil.

Pojďme krátce k reprezentaci. Co říkáte na soupeře pro semifinále baráže, kterým jsou Švédi, a na případné finále s vítězem duelu Rusko-Polsko?

V Polsku se mi před losem baráže na český tým hodně vyptávali. Byla možnost, že na sebe narazíme, která teď mnohonásobně vzrostla. Ohledně samotného losu, myslím, že jde o jednu z přijatelných verzí. Vždyť jsme mohli dostat Portugalsko nebo Itálii, což by bylo hodně složité.

Švédsko navíc bude postrádat vykartovaného klíčového muže ofenzívy, útočníka Zlatana Ibrahimovice.

Mám v Legii spoluhráče, švédského reprezentanta Mattiase Johanssona. Vím od něj, jak je jejich národní mužstvo silné. Viděl jsem nyní několik jeho zápasů, se Španělskem a v Řecku. Švédi jsou opravdu hodně dobří. Na papíře se může zdát, že jde o jednoduššího soupeře, ale není tomu tak.

A jakou sílu má současný tým Polska?

Polský nároďák také poslední dobu dost sleduju. Když vidím jejich soupisku, je to jedna individualita vedle druhé. Působí v top týmech v nejlepších evropských soutěžích. Ale týmově nepůsobí ideálně. Mají problém dostat se na každý velký turnaj. A pokud se tam kvalifikují, nezahrají tak, jak si představují. Každopádně by pro mě bylo zajímavé, kdybychom na Poláky na narazili. Finále by se hrálo ve Varšavě na národním stadionu.

Budete u toho?