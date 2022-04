Šachtar Doněck sehraje na podporu obětem války sérii charitativních zápasů

Šachtar je tradičním dodavatelem hráčů pro ukrajinskou reprezentaci, jež před dvěma týdny nemohla kvůli válce odehrát semifinále play off o postup na mistrovství světa proti Skotsku. FIFA zápas odložila na červen.

Světová federace zároveň upravila pro dobu válečného konfliktu pravidla a umožnila hráčům z ukrajinských klubů přestupovat i mimo stanovené období. Z Šachtaru tak Brazilec Teté odešel do Lyonu a naturalizovaný Ukrajinec Júnior Moraes se vrátil do rodné Brazílie do Corinthians.