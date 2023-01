Sor okouzlil Belgii nádherným sólem! Můj nejhezčí gól levačkou, září bývalý slávista

„Nechtěl jsem nic vymýšlet, rozhodl jsem se pro střelu. Není to můj první gól levou nohou, ale asi nejhezčí," citovaly Sora belgické sportovní servery. Jeho branka stála za to. Dost možná bude aspirovat na gól sezony Jupiler Pro League.

Sor si na pravé straně zpracoval dlouhý pas, vzápětí s míčem proběhl mezi dvěma protihráči. Na hranici šestnáctky se zbavil stopera Waregemu, vnikl do velkého vápna a vypálil. Míč prosvištěl nad hlavou brankáře, od břevna se odrazil do sítě.

„Přišel jsem, abych s Genkem vyhrál belgický titul. Pořád mám ale před sebou velké kroky, které musím podniknout. Všechno je tu pro mě nové, navíc fyzicky ještě nejsem na vrcholu", zdůraznil Nigerijec, který hrál na pozici pravého křídla. Byl to jeho třetí start za nový klub. Předtím odehrál závěrečné tři minuty v ligovém zápase s Bruggami (3:1), následně 35 minut v pohárovém duelu s Antverpami (0:3).

Do Genku měl blízko už v létě, Slavia však čtvrtmiliardovou nabídku belgického klubu odmítla. Napodruhé už námluvy klaply, Sor se belgickému klubu upsal do června 2027. Vzhledem ke zdravotním patáliím v průběhu podzimu za něj ale sešívaní nedostali zdaleka tolik, kolik by vyinkasovali v létě (v přepočtu 157 milionů korun).