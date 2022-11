Supertalent na obzoru! Skauti Barcelony už jsou v pozoru

Roste světovému fotbalu v Rumunsku další hvězda? Talent Enes Sali, který je hráčem lídra tamní ligy Farulu Constanta, má k tomu našlápnuto. Dres národního týmu oblékl v době, kdy mu bylo 15 let a 264 dní, v rumunské nejvyšší soutěži má na kontě 24 zápasů a dvě vstřelené branky. V roli trenéra jej vede legendární Gheorghe Hagi, který to sám dotáhl třeba do Barcelony. „Právě Barcelona už Saliho skautovala," tvrdí v pořadu Přímák Radek Šilhan, moderátor O2 TV. „Constanta je taková akademie Hagiho. Má tam hráče, které pak prodává dál," dodává trenér Dušan Uhrin mladší.

Článek Farul Constanta vede s náskokem rumunskou nejvyšší soutěž, během osmnácti kol prohrál Hagiho tým jen jednou. Šestnáctiletý Enes Sali sice v posledních kolech nehrál, ale brzy jistě zase dostane šanci. „A pak půjde do Steauy, teprve z ní se posune dál," předvídá Uhrin, jenž sám v Rumunsku opakovaně trénoval. Expert přiznává, že i přes zkušenosti s rumunským fotbalem Enese Saliho nezná, proto si netroufá odhadnout, zda může mladík myslet i na případné angažmá v Barceloně. Jeden zádrhel ale vidí. „Možná v něm někdo vidí nového Hagiho, ale měří jen 164 centimetrů. Je malý, což by mohl být problém," domnívá se. Balkánská legenda provozuje neobvyklou fotbalovou akademii, posilu si v ní vyhlédla i Slavia. Pasáž z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Nemusí to trvat dlouho a drobný štírek se na hřišti zase objeví. V Rumunsku totiž platí, že tým musí mít v sestavě minimálně jednoho hráče do 21 let. A pokud takový hráč střídá, musí jej nahradit opět fotbalista v této věkové skupině. „Nepoužíváme v Česku málo takhle mladé hráče?" ptá se moderátor Uhrina mladšího s tím, že dříve v tuzemsku platilo pravidlo o tom, že mužstva musela na hřiště posílat povinně talenty. FORTUNA:LIGA Změní hvězdička z Vršovic dres? Zájem prý je. Na Manchester United to nevidím, tvrdí expert „Znovu bych tu povinnost nezaváděl, spíš bych zkvalitnil práci u mládeže. Když jsem byl v Boleslavi, měli jsme v týmu sedmnáctileté Chramostu a Bořila. O zařazování mladších hráčů se týmy snaží, třeba Boleslav. Té se pak daří hráče i zpeněžit, když je prodává většinou do Slavie," chválí středočeský klub jeho bývalý kouč.