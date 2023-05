Van der Sar po nevydařené sezoně skončil jako generální manažer Ajaxu

Ajax neobhájil mistrovský titul, který loni získal pod trenérem Erikem ten Hagem, jenž loni v létě odešel do Manchesteru United. Jeho nástupce Alfred Schreuder vydržel v klubu jen do ledna, kdy byl kvůli špatným výsledkům odvolán. Do konce sezony tým vedl na dočasné bázi bývalý obránce John Heitinga.