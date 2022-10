Vlastňák století! Nebo ne? Gólman pustil míč schválně

"Was ist das bitteschön?"😅 @svried1912 -Profi Matthias #Gragger wird es mit diesem Eigentor sicher in jeden Jahresrückblick schaffen! #SkyBuliAT #SVRied pic.twitter.com/XQp2fI09gP

Den po zápase ovšem přišel gólman Radlinger s nečekaným vysvětlením situace. Tvrdí totiž, že míč mohl odvrátit, ale záměrně to neudělal. Sedmatřicetiletý gólman už předtím v zápase obdržel žlutou kartu a nechtěl dostat druhou. „Protože bych vzhledem k pravidlu o zpětné přihrávce viděl další žlutou, respektive červenou, kdybych míč zablokoval při běhu zpět do pokutového území," vysvětlil.

„Kdybych se míče dotkl rukou mimo pokutové území, byla by to gólová loupež, a tedy rovnou červená," dodal s tím, že tedy radši nechal balon projít do sítě, protože už běžel nastavený čas. Nic to však nemění na tom, že video zachycující tuto branku už obletělo celý svět.