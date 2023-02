Záložník Zaniolo jde z AS Řím do Galatasaraye

Italský fotbalový reprezentant Nicolo Zaniolo odchází z AS Řím do Galatasaraye Istanbul. Podle médií za něj turecký klub zaplatí 15 milionů eur (přes 357 milionů korun) plus bonusy ve výši až pět milionů eur. Třiadvacetiletý záložník dnes odletěl do Istanbulu na lékařskou prohlídku, po níž podepíše smlouvu na čtyři roky.

Foto: Murad Sezer, Reuters Ilustrační foto. Foto : Murad Sezer, Reuters

Zaniolo přišel do Říma v létě 2018 z Interu Milán. Ve 128 soutěžních utkáních za AS zaznamenal 24 gólů a 18 asistencí. Loni s týmem trenéra Josého Mourinha slavil triumf v Evropské konferenční lize. V zimě však požádal vedení o přestup, načež začal dostávat výhrůžky od tvrdého jádra fanoušků "Giallorossi". V lednu údajně odmítl nabídku anglického Bournemouthu. V národním týmu Zaniolo nastoupil k jedenácti zápasům a vstřelil dvě branky. Jeho kariéru poznamenala vážná zranění kolen, kvůli kterým přišel mimo jiné o italský triumf na předloňském mistrovství Evropy.