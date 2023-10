Zima sbírá v Rumunsku nuly. Fotbal je tu na vzestupu, Stanciu velkou postavou, říká

Nechci to zakřiknout. Ale každý brankář je rád, když chytá a může ukázat, co v něm je. Vážím si toho a doufám, že to tak bude i pokračovat.

Klub má nového majitele, který byl předtím v CFR Kluž. Petrolul má vizi, kde by chtěl být, chce se posouvat výš. Jednání bylo velmi korektní. My se teď ty plány snažíme naplnit, myslím, že to zatím docela funguje. Máme sice období, kdy nemůžeme vyhrát, ale věřím, že se to brzy změní a začneme vyhrávat a stoupat tabulkou. Ambice jsou postupné. V této sezoně se chceme dostat do první šestky. Pak se uvidí, co bude dál, na co budeme mít a na co ne. Vím, že Petrolul před několika lety vyřadil v pohárech Plzeň, pak měl nějaké problémy, spoluhráči mi o tom vyprávěli. Teď je však zase na vzestupu.