Expert o pohárové bídě: Hořký pohled do zrcadla. Plzni a Bohemians toho scházelo víc

Překvapily vás čtvrteční výsledky?

Byl to hořký pohled do zrcadla. Znovu se ukázala pomalost českého fotbalu. Třeba Bodö proti Bohemce hrálo všechno do rychlosti. Ta jednoduchost a přímočarost! Sparťané a slávisté taky mají rychlostní typy, ale u dalších týmů je hodnocení smutnější. Překvapila mě Plzeň, která proti papírovému outsiderovi zdaleka nebyla tak efektivní, jak bych očekával.

Proto nevytěžila ze zápasu s Dritou víc než plichtu 0:0?

Nejen proto. Šance měla, ale nikdo to nedorval až do sítě. Přitom Plzeň má kvalitní varianty do ofenzivy, ne že ne. Chorý, Kliment, Vydra...

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek po utkání s FC Drita

Leží na Viktorii pořád deka z minulé sezony, kdy v lize skončila až třetí?

Zatím to tak vypadá. Prohrála v Teplicích a remizovala s Dritou, aniž by za 180 minut vstřelila gól. Možná v poháru ukázala progres, ale pořád jí schází první branka. Tou by se to mohlo protrhnout.

Přijde za týden v Kosovu?

Musí. Něco mi říká, že Plzni se bude venku hrát líp. Soupeř to trochu víc otevře, udělá chybičky a můžou začít padat góly.

Takže Plzeň zůstává favoritem?

V Prištině to bude mít hodně složité a trochu se bojím, že to nebude moc koukatelný fotbal. Ale pořád víc věřím Plzni, postupové vyhlídky vidím 60:40 v její prospěch.

A co Bohemians? Nečekal jste od nich po minulé povedené sezoně víc?

Čekal jsem, že obrana bude neprodyšná. Že to vzadu ucpou a budou mít šance na zajímavé brejky. Nenapadlo by mě, že se Norové budou do defenzivy Bohemky tak snadno dostávat. Hlavně na koncích poločasů, kdy padly dva góly

Pro vývoj celého dvojzápasu to bylo fatální, viďte?

Jednoznačně. Když už se vám nepovede vstřelit gól, musíte si to vzadu pohlídat a dohrát bez ztrát. Ukázalo se ale, že hráči Bohemians toho ke konci poločasů měli dost, což je taky zajímavý detail.

Doplatili i na pohárovou nezkušenost?

Nemyslím si, tohle by jako omluva neobstálo. Mladých v týmu tolik není, většinou to jsou zkušení hráči. Ovšem platí, že takových zápasů je potřeba hrát co nejvíc. Norové sice nejsou evropská špička, ale byl to úplně jiný level fotbalu než v české lize.

Stejně jako Plzeň odřízla Bohemians od lepšího výsledku i mizerná koncovka.

Když máte v takovém zápase jednu nebo dvě tutovky, nemůžete si je dovolit neproměnit. Symbolickým momentem bylo Matouškovo sólo: šel sám na branku, přesto se nechal vytlačit z ideální střelecké pozice.

Sestřih utkání 2. předkola Konferenční ligy mezi fotbalisty Plzně a FC Drita

U Plzně jste optimistou, ale co klokani? Mají po porážce 0:3 ještě šanci?