Experti před derby: Motivaci mají oba týmy. Pozor nejen na tři sparťany, Slavii může přibrzdit jedna věc

Jak derby dopadne?

Karel Krejčí: „I v tomto případě platí, že derby je nevyzpytatelné, všechny papírové předpoklady se mažou. Zvlášť, když oba týmy dělí jen dva body. Je jasné, že sparťané budou chtít protáhnout vítěznou šňůru a zvýšit náskok na prvním místě, naopak slávisté nutně potřebují přerušit sérii ztrát z venkovních zápasů. Otázkou je, jak moc červenobílé poznamená viróza, která se prohnala kabinou. Sparta je pro mě mírný favorit, vidím to 60 ku 40 pro ni."

Martin Jiránek: „Karty jsou rozdané jasně: Slavia venku ztrácí, zato Sparta na jaře ještě neprohrála. I proto věřím o něco víc Letenským, kteří by mohli využít domácího prostředí a podpory fanoušků. Kdyby sparťané šli do pětibodového trháku, bylo by to pro ně hodně nadějné, ovšem titul by v kapse ještě neměli. Ani Slavia v derby není bez šance, ale musí pokrýt ofenzivní trojku Sparty a být produktivnější než v předchozích venkovních zápasech."

Miroslav Soukup: „Čekám hodně zajímavý duel a snahu Slavie vrátit se na první místo. V individuálních sportech se často lépe útočí z druhé pozice, kde nejste pod tlakovým tlakem, mohlo by to vyhovovat i slávistům. Ani bych tolik neřešil jejich venkovní bilanci, derby přirovnávám k pohárovému zápasu. Tohle nebude jako v Boleslavi nebo Liberci. Na druhou stranu, Sparta má velkou motivaci, a když bitvu se Slavií zvládne, udělá velký krok k titulu."

Kdo se může stát hrdinou zápasu?

Karel Krejčí: „U Sparty bych upozornil na produktivní ofenzivní trio Haraslín, Kuchta, Čvančara. Společně jsou hodně nebezpeční a těží z práce celého týmu, kterému výrazně pomohla změna rozestavení. U Slavie uvidíme, v jaké sestavě vůbec nastoupí. Van Buren? Tecl? Oba jsou pracanti, umí toho hodně oběhat a v téhle sezoně se dostali už na dvouciferný počet branek. Nečekám žádnou bláznivou přestřelku, derby může být o jednom gólu."

Martin Jiránek: „Velké zápasy často mívají nečekané hvězdy a i tentokrát můžou rozhodnout maličkosti. Podle mě se určitě prosadí někdo ze zmiňované ofenzivní trojice Sparty. A ze slávistů? Pokud bude fit, určitě by si zasloužil šanci mladý norský záložník Zafeiris. Po zimním příchodu do Česka se rychle rozkoukal a ukazuje kreativitu, pro ligu je to velké zpestření. V tandemu s podobně laděným Ševčíkem by v derby mohl být vidět."

Miroslav Soukup: „Těším se na sparťanského kapitána Krejčího. Na podzim marodil, a když se vrátil, celý tým se zvedl. Je to pravý lídr a dravý typ, navíc se trochu zklidnil a ubral na hloupých faulech. Jeden čas jsem si myslel, že by coby výkonná šestka mohl v reprezentaci nahradit Součka, měl podobný výraz hry s permanentním pohybem od vápna k vápnu. Sedí mu to i na stoperu a v derby budu zvědavý, jak s parťáky pokryje slávistickou ofenzivu."