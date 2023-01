Experti před jarní ligou: Nahoře i dole čekejte nervák. Veterán Řezníček může být králem střelců

Kdo se stane mistrem?

Jan Koller: „Už po podzimu bylo evidentní, že ligu vyhraje někdo z trojice Plzeň, Slavia, Sparta. Jsem zvědavý, jak se nejen tyhle tři týmy popasovaly s netypicky dlouhou zimní pauzou. Plzeň se Slavií jsou trochu odskočené, ale sparťané na titul čekají devět let a nebudou se chtít jen tak vzdát. Čekám, že to bude vyrovnané až do konce, nejspíš rozhodnou až vzájemné zápasy v nadstavbě."

Karel Krejčí: „Kdybych si měl tipnout podle podzimních výkonů, o titul si to rozdá Plzeň se Slavií. Se Spartou se taky musí počítat, ale věřím jí o něco méně. V přípravě měla solidní výsledky, i když mě trochu mrzí, že mladí talentovaní hráči nedostávají tolik prostoru. Plzeň přivedla zajímavé posily a ligu má po podzimu rozjetou výborně. Slávistům může pomoct, že jsou delší dobu pohromadě, a mají velkou motivaci si po roční pauze vzít titul zpátky. Bude to drama."

Milan Fukal: „Můj tip? Konečné pořadí bude mít stejnou podobu jako po podzimu: 1. Plzeň, 2. Slavia, 3. Sparta. Pokud Plzeňáci zůstanou na podzimní vlně a zvládnou zápasy s největšími konkurenty, budou znovu mistrem. Slávisté podle mě trochu ubrali na kvalitě, budou potřebovat čas. Jako sparťan bych si přál titul na Letné, ale když si vzpomenu na podzim... Kdyby Sparta nevyhrála listopadový zápas o všechno v Plzni, byla by ze hry už teď."

Kdo sestoupí?

Jan Koller: „V podpalubí je podobná situace jako nahoře, mezi týmy jsou minimální rozestupy. Klidně se může stát, že dolů zahučí někdo z nynějšího středu tabulky. Bylo by příliš brzy odepisovat poslední Pardubice, zvlášť když konečně budou hrát na vlastním stadionu. Snadné to nebude mít ani Zlín, který se může i s novým trenérem Vrbou prát o záchranu do poslední chvíle."

Karel Krejčí: „V nejhorší pozici jsou poslední Pardubice, jejich situace nebude jednoduchá. Návrat do domácího prostředí jim může přinést plusové body, na druhou stranu Zlín, Jablonec nebo Budějovice mají zkušenější tým. Otazníkem jsou pro mě Teplice, které mají na sestupové pásmo k dobru jen tři body. Ovšem tabulka je tak napěchovaná, že stačí dvakrát nebo třikrát vyhrát a pomalu je to na poháry. A naopak. Hodně napoví start jara a zápasy na složitých terénech."

Milan Fukal: „Sestup nikomu nepřeju, ale po podzimu to nevypadá dobře s Pardubicemi. Můžou se inspirovat loňským jarem, kdy taky nebyly v komfortní pozici, ovšem nakonec se dokázaly vyhnout i baráži. Ta je hodně ošidná –⁠ a po vyrovnaném podzimu k ní má blízko hned několik týmů. Těším se na trenéra Vrbu, kterému ve Zlíně přeju úspěch. Poslední dobou se trápil, na konci štace ve Spartě ani v Baníku to nebylo ono. Snad mu to ve Zlíně vyjde."

Kdo bude nejlepším střelcem?

Jan Koller: „Klobouk dolů před podzimním králem kanonýrů Kubou Řezníčkem, budu ho pozorně sledovat i na jaře. Záleží, jak se bude dařit celému Brnu i dvornímu nahrávači Ševčíkovi. Větší šanci dávám střelcům z top týmů, i když třeba slávisté Tecl s Van Burenem nemusejí dostat takovou minutáž. Podle mě bude nejlepším střelcem plzeňský Chorý. Po podzimu na Řezníčka ztrácí jen dva góly a povedla se mu příprava."

Karel Krejčí: „Moc bych to přál Kubovi Řezníčkovi, vedl jsem ho v jeho začátcích. Ve čtyřiatřiceti má dvojitou motivaci: kdyby vyhrál krále střelců coby hráč týmu mimo čelo tabulky, byl by to fantastický úspěch, navíc mu chybí jen dvanáct gólů do stovky. V Brně mu to sedí, cítí se tam dobře. Pokud mu na jaře vydrží zdraví, má šanci být nejlepším kanonýrem ligy. Ale nebude to jen o něm. Reálně ho může ohrozit třeba Tomáš Chorý: s Plzní by měl hrát o titul a na podzim střílel góly pravidelně."

76 dnů čekání je u konce 😉 pic.twitter.com/xh93XjbSFq — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) January 27, 2023