Experti se před derby shodují v tipech. A místo betonu chceme zábavu, říkají

Jak derby dopadne?

Ivan Kopecký: „Přál bych si remízu, aby Spartu se Slavií mohla dohnat Plzeň, a o titul by tak mohly hrát tři týmy. Pro ligu by to takhle bylo nejzajímavější. Před derby jsou obě S v ideální výchozí situaci: v lize ztratila jen v jednom zápase a do Evropské ligy vstoupila vítězstvím. Doufám, že to neskončí nudným betonem, ovšem oba týmy jsou natolik vyspělé, že takový průběh snad nehrozí. Pokud brzy padne gól, mohli bychom vidět ofenzivní fotbal.“

Milan Fukal: „Oba týmy jsou ve výborné formě, v tuhle chvíli mi z toho vychází remíza. Vlastně nemůže být lepší konstelace, Slavii i Spartě se daří v lize i Evropě. Derby by díky tomu mohlo být hodně zajímavé, na druhou stranu vážnost zápasu a zodpovědnost za výsledek může hráče svázat. Dost bude záležet taky na sestavách: třeba Spartě může chybět záložník Kairinen, který se ve čtvrtek zranil. Ovšem Letenští mají kádr na to, aby oporu případně nahradili.“

Jan Rajnoch: „Věřím, že nás čeká to samé, co v minulé sezoně: fotbalová zábava a hlavně góly. Za sebe bych si přál remízu, třeba 3:3 jako v prvním jarním derby na Letné. Český fotbal jde v poslední době nahoru a Slavia se Spartou na tom mají velkou zásluhu. Jestli se může opakovat drtivá výhra jednoho z týmů jako před rokem na Slavii (4:0)? V derby není dopředu vyloučený žádný scénář, což se ukázalo třeba minulý víkend v Miláně, když Inter smetl AC 5:1.“

Derby bude pro fanoušky zajímavé, věří Brian Priske. Už ví, jak poskládá útočnou trojici?

Bude mít navrch pevná slávistická defenziva, nebo produktivní sparťanská ofenziva?

Ivan Kopecký: „Díval bych se na to šířeji. Slavia má kvalitní defenzivu, ale umí být silná i dopředu: ve čtvrtek v Ženevě vstřelila dva góly a nemusela zůstat jen u nich. Trochu jí chybí spolehlivý útočník, jenž by ze tří šancí dal dvě branky. Pokud si slávisté pohlídají při standardkách sparťanského kapitána Krejčího, můžou udržet nulu. Sparta je ovšem nečitelnější než Slavia, paleta možných střelců je hodně široká. V derby to může být výhoda.“

Milan Fukal: „Může se stát, že nepadne ani jeden gól, nebo to naopak bude ofenzivní ohňostroj. Sehraná slávistická defenziva okolo Tomáše Holeše předvádí precizní práci, sparťané to budou mít velice těžké. A bude to platit i z druhé strany, Letenští dávají spoustu gólů. Pozor, není to jen o ofenzivních hráčích, nebezpeční dokážou být i borci z defenzivy: Krejčí, Vitík, Sörensen, Panák… Těším se, může to být zápas jako z evropského poháru.“

Jan Rajnoch: „Rozhodne se i podle toho, co vymyslí oba trenéři. Pánové Trpišovský s Priskem jsou protřelí stratégové a budou na sebe chtít vyzrát. Čekám, že slávistická obrana bude v derby ještě pevnější než obvykle, protože ze sparťanského ofenzivního trojzubce jde strach. Plus tu jsou ještě standardky, v kterých byla Sparta ve čtvrtek proti Arisu nesmírně silná. A slabiny? Sparťané jsou zranitelní směrem dozadu a slávistům někdy schází ofenzivní lehkost.“